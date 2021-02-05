SİZDE BAŞARABİLİRSİNİZ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İşte yine parmaklarım boş sayfayı doldurmak için heyecanla önümdeki klavyenin üstünde dolaşıp tuşlara hafifçe basmaya başladı bile. Bu yazıda sizlere engelleri anlatmayacağım engelleri anlatarak aşmaya çalışan çok yakından tanıdığım bazen kendisine sinir olduğum inatçı bir adamı anlatmak istiyorum.

Bu adam bir tekerlekli sandalye kullanıcısı okula gitmemesine rağmen çok iyi bilgisayar kullanıyor. İletişim araçlarına ve sosyal medyaya hâkim. Yaklaşık 10 yıl önce evde otururken yerel bir haber sitesine “ben köşe yazısı yazmak istiyorum” diye bir mail atıyor. Sonra başlıyor yazmaya. Kısa zamanda haber sitesinin yöneticiliğe kadar yükseliyor ve yaptıklarıyla herkesi şaşırtıyor.

Gazeteciliğin ve yazarlığın ince noktalarını öğreniyor kendini geliştiriyor ancak yaptığı her işte sınırları zorlamayı sevdiği için o görevden ayrılıp başka bir gazetede yazılarına devam ediyor. Bir gün yazı yazarken gözlerini kapatıyor. Tabi o vaziyette önündeki ekranda yazdığı yazıyı göremiyor. Aklına görme yetersizliği olanlar geliyor.

Hemen çalıştığı gazetenin genel yayın yönetmenini arıyor. “Ben bu yazıları sesli hale getireceğim diyor.” Onu nasıl yapacaksın sorusu ile karşılaşıyor. Bilgisayardan anladığı için genel yayın yönetmenine cevabı, nasıl olacağını yapınca görürsün sen izin ver ben bunu yapacağım diyor. Genel yayın yönetmeninden izni alıyor. O zaman üniversitede okuyan çok güzel şiir okuduğunu bildiği sesi çok tatlı olan şu anda da bu yazıyı okuyan kızı arıyor. Sen bana bu metni oku yazıları konuşturacağız diyor. Abi nasıl yani ben yapabilir miyim, sorusuyla karşılaşıyor ve tatlı sesli kıza, sen sadece bu metni oku gerisini bana bırak diyor. Böylece 2 saat içinde yazıları sesli yapma kararı alıyor. O günden beri de yazdığı tüm yazıları görme yetersizliği olanlar için sesli halde yayımlanıyor.

Bu inatçı adama gazete sayfaları dar gelmeye başlıyor ve arşiv niteliği taşıyan Türkiye’de kendi alanında hem yazılı hem sesli yayınlanan ilk kitabı oluşturuyor. 23 kişilik bir ekiple seslendirmeleri yapılan kitabın gelirini de zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi için kullanılmasını sağlıyor. Bunları yaparken karşısına, sen engellisin bunları yapamazsın diyenler çıksa da gülümseyerek yapacaklarından vazgeçmedi. Böylece kafasına koyduğu bütün işleri bir şekilde başarıyor. Bu arada şu aralar bu inatçı adam ikinci kitabını yazma uğraşı içinde. Bir o kadar da iddialı bu kitap çıktıktan sonra film haline gelecek diyor.

Evet, farkındayım bazılarınız gülümsemeye başladı. Bazılarınızda bu anlattığın adam kim diye soruyor? O anlattığım inatçı adam şu anda bu satıları yazan kişi oluyor. Şimdi gelelim niye bunları yazdığıma, bu yazı gazetemizdeki 200. yazı yani dile kolay Bolu Olay Gündem gazetesinde yazmaya başlayalı 200 hafta olmuş hiç durup dinlenmeden geçen 200 hafta.

Bilmiyorum ben ve ekip arkadaşlarım iyi bir örnek miyiz; ama herhalde bu işi bu kadar ısrarla ve inatla devam ettiren dünyada çok azdır. Ben buradan beni hiç yalnız bırakmayan başta Meryem Coşkunca ’ya ve Özge Nur Dilber’e olmak üzere sesleriyle yazılara can veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Eğer ortada bir başarı varsa yanımda gördüğünüz insanların bunda payı çok büyüktür.

Buradan engelli arkadaşlara seslenmek istiyorum. Engeliniz ne olursa olsun istediklerinizden vazgeçmeyin. Yeteneklerinizi keşfederek kendinizi geliştirin. Biliyorum bunları yaparken karşınıza sen bu işi yapamazsın diyen moral bozucu insanlar çıkacak; ancak moralinizi bozmayın. Yaydan çıkmış bir ok misali sizi yolunuzdan çevirecek rüzgârlardan fırtınalardan etkilenmeden hedefinize ilerleyin. Biz engelleri aşmayı başarıyoruz sizde başarabilirsiniz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…