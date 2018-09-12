Haber: BMA

Hem bitmiş hem de temelden projelerde önemli alım kolaylıkları sağlayan Alemdar İnşaat, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı bankasız ve kefilsiz 120 aya kadar vade imkanı ile ev kirası öder gibi ev sahibi yapıyor. Alemdar İnşaat adına konuşan yönetim kurulu başkanı Abdullah Alemdar yeni kampanyaları sayesinde vatandaşların neredeyse kira öder gibi ev sahibi olduğunu vurgulayarak; “Biz burada açıkçası kârlılığı çok fazla ön plana çıkartmadık. Buradaki amacımız sektörün bir çıkış yakalamasına yöneliktir. Bu çıkışı yakalamak adına bu kampanyayı başlattık” şeklinde konuştu.

Banka faiz oranlarında inanılmaz kar edebileceğiniz fiyat tarifesini değerlendirmek ve size uygun daireleri görmeniz için Alemdar İnşaat sizleri satış ofisine davet ediyor.