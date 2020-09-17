Size 10 puanlık uzman suali





1.524 kilometre kare yüzölçümü olan ilimizdehali hazırda 487 köyü bulunuyor. Bu köylerimizin içinde bazılarının isimleri ise zihinlerde farklı çağrışımlar bırakıyor. Mesela merkez ilçemizde yer alan Güneyfelekettin, Kolköy, Tetemeçele, Tokmaklar bu köylerimizden sadece bazıları. İlimiz genelinde 8 ilçe ve üç beldeye bağlı olan 487 köy içerisinde birçok ortak isime sahip köyde bulunuyor. Bünüş ve Dedeler isimli üç ilçemizde, Çepni, Kındıra, Çayköy, Bürnük ve Gölcük isimli ise ikişer ilçemizde köyler var. İlimiz genelinde bize göre en ilginç isimli köylerimiz ise Mudurnu İlçemize bağlı Tosunlar, Bolu merkeze bağlı Güneyfelekettin ve Kıbrıscık ilçemize bağlı Borucak köyleri. İşin garibi bu köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın çoğu köylerinin isminin değişmesini istemiyorlar.

Köy sakinlerinden birçoğu köylerinin isminden memnun olduğunu belirterek, "Yıllardır bu köyler bu isimle gelmiş. Biz değişmesinden yana değiliz. Değişir mi ?o da insanların takdirine kalmış. İnsanlar bizi bu köylü olarak tanıyor. Nerelisin dediklerinde köyümüzün ismini gururla söylüyoruz” diyorlar.

İŞTE BOLU’DAN İŞLGİNÇ KÖY İSİMLERİ;

MERKEZ

Güneyfelekettin

Kolköy

Tetemeçele

Tokmaklar

DÖRTDİVAN

Göbüler

Süleler

Yağbaşlar

GEREDE

Aktaşkurtlar

Enseliler

İnköy

Süllertoklar

GÖYNÜK

Kürnüç

Sünnet

KIBRISCIK

Çökeler

Kılkara

Borucak

MENGEN

Başyellice

Rüknettin

MUDURNU

Avdullar

Çamurluk

Delice

Tımaraktaş

Tosunlar

Mangırlar

SEBEN

Bozyer

Kabak

Kaşbıyıklar

Tazılar

Yağma