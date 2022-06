SİZE ZOR AMA BAŞKALARI İÇİN…

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Kolaycı bir insan mısınız yani kolay yoldan gitmeyi mi seversiniz zor yoldan gitmeyi mi? Eminim şimdi birçok kişi kolay yolu seçerim diyecektir. Ancak ben hep kolay olan şeylerin altında bir şey ararım ve bazılarına göre zorlanıyor olsam da hep en sağlam yolu tercih ederim. Kolay olanı herkes yapar herkes başarır önemli olan zoru başarmaktır diye düşündüğüm için zor ve sağlam yoldan başarıya ulaşırsam daha çok keyif alır ve mutlu olurum.

Tabii zorluk kavramı insandan insana değişiklik gösterir. Örneğin bazı insanlara göre yürümek, duymak, konuşmak, görmek kolay ve normal şeylerdir. Hiç farkında bile olmadan yapılır. Bazı insanlarda da bu yetenekler yoktur. Farklı yürüyüp farklı konuşunca zorlanıyorlar gibi gelir. Hatta onları zorlanıyor gibi gören insanlar yardım etmek amacıyla birazda merakla yanlarına gidip yardım etmek isterler ve soru yağmuruna tutarlar yani farkında olmadan rahatsız etmiş olurlar

Şimdi bunları niye anlattığımı merak edenler olabilir. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşırken çok sevdiğim bir arkadaşımın paylaştığı bir videoya denk geldim. Video da anlattığı olay dikkatimi çekti. Hemen kendisiyle irtibata geçtim. Ben bu konuyu anlatabilir miyim? Dedim oda izin verdi. Şimdi isim falan vermeden konuyu anlatmaya çalışacağım.

Gerçi kadın erkek fark etmez ama olayı yaşayan bir hanım olduğu için özellikle hanımlara sormak istiyorum. Diyelim ki yolda yürüyorsunuz size göre hiçbir problem yok. Ancak yanınıza durup dururken biri geliyor ve “ sen yürürken çok zorlanıyorsun. Bir tekerlekli sandalye alsana diyor. Buda yetmiyor. Paran yoksa ben alıvereyim böyle zorlanma diyor.” Gözünüzde canlandı mı? Siz böyle bir durumda kalsanız ne yaparsınız?

Tamam, yardım etmek isteyen kişinin niyeti kötü değil ama size göre her şey normal bir zorluk hissetmiyorsunuz. Bu durumda yapılan yardım eylemi rahatsız edici bir eğleme dönüşmez mi? İşte bu olayı bir arkadaşımız yaşamış ve ben dâhil olmak üzere birçok engellenen arkadaşımızda yaşıyor. Olayı yaşayan genç hanım, arkadaşımıza attığı mesajda, “yürüme problemim var ama hiç yürüyemeyecek kadar değil ve ben böyle yürümeye alıştım ancak bu tür yaklaşımlar yüzünden inan sokağa çıkmak içimden gelmiyor” diye anlatmış.

Bir genç hanıma ya da bir insana sadece düzgün yürüyemiyor diye böyle hissettirmeye kimin hakkı var. Herkes fabrikasyon üretim gibi aynı şekilde yürümek zorunda mı? Aynı yeteneklere sahip olmak zorunda mı? Size ne insanların yürüyüş biçiminden? Zorlansa ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duysa sizden önce ailesi ve yakınları vardır. Onlardan yardım ister zaten.

Şimdi Onur ne yapalım zorlanana yardım etmeyelim mi diyecekler olabilir. Tabii yardım edeceğiz ancak bu olaydaki gibi değil! Sonra bir insanın yardıma ihtiyacı varsa zaten size söyler ve belli eder. O zaman yardım gerçek yardım olur. Bize farklı gelen zor gelen bazı şeyler karşımızdaki insan için normaldir biz bunu bir öğrene bilsek dünyadaki farklılıkların farkında olsak birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkacak

Bakın aslında insan beyni yaradılış olarak hep kolay yolu tercih eder. Mesela önceden cep telefonları yokken herkes bir birinin telefon numarasını ezbere biliyordu. Şimdi biri numaraları ezberlese vay be adam amma zeki diyoruz? Hayır, adam zeki falan değil sen kolay yolu seçip telefon numaralarını her an bozula bilecek ya da şarjı bite bilecek bir alete emanet etmeyi tercih ediyorsun. Sonrada acil durumlarda ne yapacağını şaşırıyorsun ve tüm numaraları kaybede biliyorsun

İşte tüm bunları yaşamamak için beynimizi kolaycılığa değil zorluklara alıştırmalıyız. Unutmamalıyız bize zor ve farklı gelen başkaları için kolay hatta normal yaşamın bir parçası olabilir…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla, Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan yazılar…

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 00:59