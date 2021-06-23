Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesinde, Hülya G.(52), kalabalık olan caddede polislerin kontrol yaptığı esnada polislerin denetimine takıldı. Polislerin neden maske takmıyorsunuz? Sorusuna cevap verenHülya G, “Açık havada maske takmayı ben saçma buluyorum” diyerek polislere direndi. Hülya G., “Maske takmadığım için işlem yapılıyor. Harika!. Sizin görevininiz maske taktırmak mı? Siz bizi savunmakla görevlisiniz. Göreviniz Türkiye Cumhuriyetini korumak. Ben böyle biliyorum polislerin görevini. Ben size karşı koymuyorum istediğiniz yapabilirsiniz”

“MASKE TAKMANIN GEREKLİLİĞİNE İNANMIYORUM”

“Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” diyen Hülya G., polislerin defalarca uyarmasına rağmen maskesini takmamakta ısrarcı oldu. Ekipler polis arabasına bindirirken Hülya G., “beni zorla götürün” dedi.

Gözaltına alınan Hülya G.’yeİçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yunus ekipleri tarafından 1799 TL para ceza uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 15:42