Sizin yasağınız Milli Bayramlara mı?



Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ilişkin alınan yasak kararını sert bir dille eleştirdi. Örnekbaş yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerler üzerinden kutuplaştırma yapmayı alışkanlık haline getirmiş iktidar, yine kendine yakışanı yapmıştır. Kavga siyaseti ile beslenen, siyasi geçim kaynağını karşılıklı anlaşmazlıklar ve tartışmalar üzerine kurmaya çalışan siyasi yapı, gün geçtikçe alanını genişletme çabasındadır. Siyasi polemiklerden karşılık bulamayan akıl, bu defa milli ve dini değerler arasında taraflaşmalar yapmaya çalışmakta, toplum huzurunu bozacak tartışmaların kapısını aralama gayretinde olmaktadır. Ayasofya’nın açılışını bile siyasi malzeme yapan, siyasi dilini bu konu üzerine şekillendiren, bu durumdan kendine sonuç edinmeye çalışan iktidarı, milletimizin vicdanına bırakıyorum.

BIRAKIN İNSANLAR MİLLİ DEĞERLERİNİ YAŞAYABİLSİNLER

30 Ağustos Zafer Bayramı için salgın gerekçe gösterilerek kutlamalar iptal edildi. Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli. Biz asla içinde bulunduğumuz koranavirüs salgının ciddiyetini reddetmiyoruz. Alınacak tedbirler doğrultusunda bırakın insanlar milli değerlerini yaşayabilsinler. Kurallara uyulsun, nasıl bir yol yöntem bulacaksa bulsunlar. İllerde valilerin başkanlığındaki resmi kutlamalar mutlaka olmak zorundadır. Kalabalık yapmadan yapın. Değerler üzerinden kutuplaştırma çabası kimsenin işine yaramıyor, yaramaz. Yaşadığımız bu kara günler, bu milletin milli değerlerine ilişkin engellemeler elbet son bulacaktır ve yapılanlar unutulmayacaktır. Aziz milletimizin evlatları bu ülkeyi kurmak için canını kanını gözünü kırpmadan feda eden ecdadına her daim sahip çıkmaya devam edecektir. Bu durumdan kimsenin şüphesi olmasın.

KUTLU OLSUN

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”