​​​​​​​Sizler birer kahramansınız

Özel Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Jandarma Komutanlığında görev yapan biri Astsubay diğeri Uzman Çavuş olan iki personel, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Üniversitesi Hastanesine bir görev için yola çıktıklarında Sağlık Mahallesi yolu üzerinde engelli bir kadının tekerlekli sandalyesinin arıza yaptığını ve kadının zor durumda olduğunu görünce hemen harekete geçtiler.

Görev araçlarını yolun kenarına çeken iki kahraman asker, zor durumda olan kadının yanına gelerek sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Yapılan incelemede tekerlekli aracın direksiyonunun kilitlendiğini fark eden iki personel, yarım saat süren çalışma sonrası, arızayı giderdikten sonra engelli kadının aracının yeniden yürümesini sağladı. Bu olayı gören vatandaşlar, birisi Astsubay diğeri Uzman Çavuş olan iki personeli yaptıkları güzel davranıştan dolayı takdir etti. Engelli kadın da askerlerimize dua ederek, teşekkür etti.