Haber: Aysun Beykoz

16 Ekim 2017 tarihinde Hakkari Çukurca’da el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan, Şehit Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer’in baba evini ziyaret eden Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, burada şehidimizin annesi Azime Sezer ve babası İsmail Sezer ile bir araya geldi.

Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, aile ile sohbet ederek, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vali Baruş, Aileye hayırseverlerin katkılarıyla alınan Gerede Merkezde bulunan dairenin birkaç ay içerisinde teslim edileceğini belirterek, “Şehidimizin emaneti olan sizlerin talepleri bizim için öncelikle yerine getirilmesi gereken taleplerdir” dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş’un şehidimizin ailesine yaptığı ziyarete Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem de katıldı.



