Haber: Aysun Beykoz

16 Ekim 2017 tarihinde Hakkari Çukurca’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, Şehit Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer’in Gerede İlçesi Nuhören Köyündeki baba evini ziyaret eden Vali Baruş burada şehidimizin annesi Azime Sezer ve babası İsmail Sezer ile bir araya geldi.

Şehidimizin anne ve babası ile sohbet eden Vali Baruş, "Sizlerin bizlerden bir dileği varsa yerine getirmeye hazırız. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin” dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş’un şehidimizin ailesine yaptığı ziyarete Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile ilçedeki diğer yetkililer de katıldı.