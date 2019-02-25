Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Türkiye Yardımseverler Derneği Bolu Şubesi'nin Hilton otelinde organize ettiği kahvaltıya katıldı. Masaları teker teker dolaşan Özcan, katılımcıların hayır duasını ve desteklerini istedi. Büyük bir ilgi ile karşılanan Özcan, eline aldığı Türk bayrağını sallayarak çalınan İzmir Marşı'na eşlik etti.

"SİZLERİN ORTAK ADAYI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Tanju Özcan daha sonra CHP Bolu İl Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve her iki partinin üyelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Özcan, "Sizlerin ortak adayı olmaktan gurur duyuyorum. Geçen hafta cuma günü yoğun bir katılımla proje tanıtım toplantımızı yaptık. Projelerimize ve vaatlerimize çok esaslı bir itiraz gelmedi. Vatandaş genel olarak memnun olduğunu söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"EL BİRLİĞİ İLE DESTEK VERECEĞİZ"

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise şunları söyledi: "15 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen proje ve aday tanıtım toplantısında Tanju Beyin projelerini takdirle izledik. Gerçekten hayata geçtiğinde bu projeler Bolu'nun vizyonunu değiştirecek, hepimizin rahat bir nefes alacağı, bir Bolu olacağını düşünüyorum. Bunlara da el birliği ile destek vereceğiz"

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 13:46