Skandal iddiaya Bıdaklar’dan cevap

Haber: C. Kutay Aykan

Kıbrıscık Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına personel almak için ilan yayımladı. Ancak ilanda yer verilen özel şartlar kısmı Kıbrıscık Kaymakamlığı tarafından değiştirildi. İlana başvuru yapan Meryem Sümeyye Çetin başvurusunun kabul edilmemesi ve başvuru sırasında duydukları sebebiyle ciddi bir iddia ortaya attı. Çetin, ilanın AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bıdaklar’ın yeğeni Ramazan Bıdaklar için değiştirildiğini iddia etti.

“BİRİSİNE AKRABAYIM DİYE MEMURLUK HAYATINA GİREMEYECEK MİYİM?”

Çetin’in iddialarının odağındaki isim Ramazan Bıdaklar ise ithamları yersiz olduğunu belirtti. Ramazan Bıdaklar iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Personel alımında herhangi bir şaibe yok. Çünkü bir prosedür var. Oraya alınacak personel ile alakalı, burada şartları belirleme yetkisi Kaymakamdadır. Kaymakam bey orada kendi ihtiyacında, oranın işini görebilecek en doğru ve en düzgün kişiyi seçmekle mükellef birisidir. Ve ilan şartlarını kendisi hazırlamıştır. Biz bu konuda hiçbir şekilde müdahil olamamışızdır. Bolu’da ikamet ediyorum, sürekli takip ediyorum. İlan çıktıktan sonra evraklarımı hazırladım. Muhasebe mezunu, muhaseben deneyimi olan, özel sektörde veya kamuda 5 yıl çalışma şartı konmuş. Bununla ilgili bu şartlar ve diğer yerel şartları sağlayan herkes buna başvurabiliyor. Eğer sadece bana göre çıkmış olsaydı bu ilan, iki kişi çıkmazdı. Bir diğer Kıbrıscıklı arkadaş daha çıktı. O arkadaş da mülakata girdi. E şimdi ben burada özel sektörde 14 yıldan beri çalışıyorum. Hiçbir partiyle siyasi bir ilişkim yoktur. Kendi işimde ve ekmeğimin peşindeyim. Ve ben açık öğretimden dört yıl işletme fakültesini bitirdim. Ondan sonra yüksek lisansımı yaptım. Mali müşavirlik sınavını kazandım. Stajımı bitirdim 4-5 yıl. Diğer sertifikalarım var. Ve bu donanımları Kaymakam beyin önüne sundum. Burada ilan sonucu daha açıklanmadan böyle bir ithamda bulunması yanlış. Ben birisine akrabayım diye memurluk hayatına giremeyecek miyim?” dedi.

“HAKLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2012 ve 2017 yıllarında da başvurduğunu söyleyen Bıdaklar açıklamasında ayrıca, “O zaman giren arkadaşlar girdi de ben niye haber yapmadım? Demek ki dedim ki ‘Kaymakam bey o kişileri münasip görmüş, onları almış.’ yani benim soy ismimin Bıdaklar olması benim memur olamayacağım manasına mı gelir? Şimdi burada şartları ayarlayan Kaymakam bey, o zaman biz burada devlet kurumunu yıpratmış olmuyor muyuz? Ben burada haklı olduğumu düşünüyorum. O arkadaşın da bu ithamları yaparken; soyisim benzerliği olabilir. Eğer onun da akrabası bir yerde olsaydı, o da bir iş yerine girseydi, o akrabasına vesile mi girmiş olacaktır? Kendi alın teriyle girmiş olmayacak mıydı?” diye konuştu.

“DAHA FAZLA KİŞİ BAŞVURSUN İSTENMİŞ OLABİLİR”

İlanda ikametle alakalı olarak yapılan güncelleme hakkında da konuşan Bıdaklar, “İkametgahım Kıbrıscık’ta. Ben de önceden aldırdım ikametgahımı. Ama kaymakam beyin tasarrufuna herhangi bir yorum yapmak gibi bir şeyim olamaz. Bence başvuru daha fazla olsun, daha nitelikli insanlar çıksın diye düşünmüşler. Çünkü bu şartları koyduğunuzda daha az kişi gelir. ‘Daha fazla kişi başvursun, daha fazla kişinin arasından ben bu ilan müracaatları arasından seçeyim’ demiş de olabilir. Ama şimdi orada diyor ki, muhasabe. Muhasebeyle ilgili personele ihtiyacı var. Beş yıllık personel deneyimi diyor. Demek ki orada deneyim istiyor. Bizim de şartımız uymuyorsa biz de çıkar geliriz. Ben daha önceki yıllarda da başvurdum olmadı. O zaman da Mehmet Bıdaklar encümendi, niye o zaman yapmadı? Burada gerçekten asılsız bir durum var ve hiçbir şekilde Mehmet Bıdaklar, benimle alakalı bir defa daha olsun Kaymakam beyle görüşmedi” ifadelerini kullandı.

“SOY İSMİMDEN DOLAYI BURADA BİR KARALAMA VAR”

Çetin’in başvuru esnasında duyduğu memurlar tarafından “alınacak kişi belli zaten” gibi ifadeler kullanması konusuyla ilgili olarak ise Bıdaklar şunları söyledi: “Burada öyle bir durum varsa eğer Ergül Çeltek denen kişi nasıl başvurabilirdi, nasıl mülakata girebildi? Ben de bunu sorarım. Ki şu an sonuç açıklanmamış. Ben de bekliyorum. Olur, olmaz… Ben o arkadaşla da, orada mülakat aşamasını görüştük. ‘Hayırlısı neyse, kim münasipse o olsun’ dedik. Durum bundan ibaret. Şimdi diğer arkadaşlar giremedi. Şartları benim belirlemem gibi bir yetkim olamaz ki devlet kurumunda. Sırf soy ismimden dolayı burada bir karalama var. Ben burada kendime atılan iddiaların asılsız olduğunu söylüyorum. Herkes mücadelesini verecek. Ama iftira veya başkasının işine taş koyma… Bu özelde de olabilir. Kim liyakat sahibiyse o girsin. Önemli olan budur.”