Skandal Karar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen koronavirüs tehdidi sonrası ülkemizde tüm okullar tedbir amaçlı tatil edildi. Tehlikeli virüse karşı ilimiz genelinde de sıkı tedbirler alınırken Mengen ilçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mengen Kaymakamlığı skandal sayılabilecek bir karara imza attı. Alınan kararla okulların tatili ile birlikte boşta kalan personel Mengen Devlet Hastanesinde geçici süreyle görevlendirildi. İŞKUR ile kurumlar arasında gerçekleştirilen toplum yararına programı kapsamında okullarda çalışan 48 kadın çalışanın en sıkı tedbirlerin alınması gereken hastanede görevlendirilmesi tepki çekti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TALEP ETTİ

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, İlçe Kaymakamlığına gönderilen dilekçede “İlçemizdeki devlet hastanesinde hizmetli personel sebebiyle ek tablo da adı geçen personellerin 19.03.2020-17.04.2020 tarihleri arasında İlçe Devlet Hastanesi’ne görevlendirilmesi müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mengen Kaymakamlığı’nın bu dilekçeye olumlu yanıt vermesinin ardından listede adı geçen 48 personel Mengen Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

İLÇE HALKI TEPKİLİ

Yaşanan bu skandal olayın ardından vatandaşlar tepki gösterdi. Hastane ortamında nasıl çalışacağı konusunda bilgi sahibi olmayan 48 kişinin İlçe Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmesinin büyük bir hata olduğunu belirten vatandaşlar, söz konusu personelin salgın bir hastalığa yakalandığı taktirde sorumluluğu kimin üstleneceğini sordu.