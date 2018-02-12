Boluspor belki de ligin en rahat maçına çıktı. Karşımızda ligde umutları her geçen gün azalan, ara transferde batan gemiyi terk eden 8 oyuncusu, ekonomik nedenlerden alt guruplarını dahi getiremeyen, U21 takımından takviyelerle oynayan Manisaspor!

Boluspor ise, paralarını zamanında alan(yönetimin iddiasıdır), ekonomik sıkıntı yaşamadığı gibi her mevkide en az 2 oyuncusu olan, oyuncu kaybetmemiş aksine transfer yapmış, hedefe oynayan takımımız!

Karşılaşmanın başlamasıyla oyunu Manisa sahasına yıkmaya çalıştık. İlk yarıda 1-2 net pozisyonumuz olurken, attığımız gol tamamen şansımız ve defansın tecrübesizliğinden geldi. Umutlara oynayan Manisa ise, ilk yarıda net 2 pozisyon bulurken, bir topları direkten kalemiz yerine Gökhan’ın ellerinde kaldı. İlk yarıya 1-0 galip girdiğimizde, sahada pozisyon ve oyun olarak seyirciyi tatmin edemedik.

İkinci yarıya daha iyi başladık ve Manisa Kalecisi Mehmet Göktuğ’un seyirci kaldığı 2 pozisyonda 3-0 öne geçtik. Bu aşamadan sonra Manisa’nın tek amacı daha fazla gol yememek oldu. 3-0 gibi net skora rağmen, oynadığımız oyun taraftarımızı ve tarafsız gözle izleyenleri tatmin ettiğini sanmıyorum. Kısaca, Boluspor Manisa karşısında futbol adına istediği her varyasyonu deneyen, değişik oyunlarla rakibini ezen, önümüzdeki maçların provasını yapan bir oyun yerine, kazanmak için oynadı.

Sait Hoca Manisa maçına çıkarken sakatlıktan kurtulan Poepon’u da sayarsak 5 değişik kadroyla çıktı. Her hafta değişik kadro deneyen Sait hocayı anlamaya çalışıyorum.

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan 18 futbolcumuzdan 2 oyuncumuz imza atmış, diğerleri atmamıştı. Önümüzdeki sezon bizi transferde zor günlerin beklediğini görüyorum.

Acaba Boluspor’da etkili birileri bu gerçeği hatırlatarak mı Sait hocayı etkiliyor! Yani birileri takımın içine elini mi sokmaya başladı? Aksi halde Gazişehir maçında gole en yakın adam olan Melih ile orta sahada bir şeyler yapmaya çalışan Akabuze’yi neden oyundan alsın! Üstelik 1-0 mağlup olduğumuz dakikalarda…

Her karşılaşmaya değişik kadroyla çıkan Sait hoca, önümüzdeki sezon hazırlıkları mı yapıyor! Takımın iskeletini kurmak için değişik isimlerle değişik kadroyla çıkmasının amacı nedir? Hafta başı Paris’te görüntü veren Santos’u 60. dakikada sahaya sürmesinin diğerlerine haksızlık olduğunu bilmiyor mu? Oyundan Burak yerine başka oyuncular çıkması düşünülürken, neden Burak oyundan alındı ki?

Durup dururken, sağ kanatta Furkan’ın yerine neden Göksu ile çıktığını anlatacaktır umarım.

Öncelikle yönetimin içinde futbolu çok bilen arkadaşlara tavsiyem şu ki, şampiyonluk hedefiniz devam ediyor mu? Ediyorsa Sait hocayı rahat bırakın! Yok, önümüzdeki sezonun takımını hazırlıyoruz diyorsanız, size bazı tavsiyelerim olacak.

Boluspor’un küme düşmesi mümkün görünmüyor. Sizde seneyi düşünüyorsunuz ya, öyleyse gelecek sezonun takımına şimdiden hazırlıklara başlayalım. Milli takıma giden genç Kalecimiz Cengizhan’ı ve Sabri’yi yavaş yavaş takıma katın. Diarra’dan faydalanmaya başlayın. Israrla bazı spor yazarlarının ve Altınordu Başkanı Mehmet Beyin tavsiyesi olan Erkan’ı A Takım kadrosuna almaya başlayın. Burak devamlı oynamalı. Cengiz Meraş’ı kaptan yapın. Kutay Aydın, Mutlu Güler ve Hakan Özkan’ı profesyonel maçların kadrosuna alarak hazırlayın. Şampiyon olamıyorsak bile, kaybederken kazanmanın yollarına bakalım. Şu an itibarıyla kadroda olup yüz binlerce liraya oynayan oyunculara verilecek paraların ¼ civarında bir rakamla geleceğin kadrosu elinizde olsun. Sait Hocayla bir yol haritası belirleyin. Çok iyi biliyorum ki, bunları yazdıktan sonra futbolun akıl babası olduğunu zannedenler belki de “hadi ya sende” diyecekler.

Bunu diyorlarsa, sizin Bolulu taraftarlarla oynamaya, duygularını sömürmeye, kandırmaya hakkınız olmadığını da bilmeniz gerekir. Peş peşe birkaç yanlıştan doğru çıkmayacağını bildiğinize göre, doğruları yapın sizleri sırtımıza alalım. Yoksa ki, anlattıklarınız ve yaptıklarınız birbirini tutmadığı gibi bizi de kandıramayacağınızı bilmenizi isterim. Üstelik Sait hocanın yıllardır alt yapılarda çalıştım, amacım gençleri kazanmak beyanatının da doğru olmadığına inanacağım.

90 dakikada en güzel olan Şanlı Boluspor taraftarıydı. Sayıları düşmüş olsa bile, sonuna kadar takımı desteklemeleri ve skorun 3-0 olmasıydı! En ilginç görüntü de, bir Manisaspor taraftarına karşı 10 polis memuru arkadaşımızın bakanı korur gibi önlem almasıydı.

Adana Demir karşılaşması bizim için zor olacak gibi. Yine de şansın bizden yana olmasını, puan ve puanlarla dönmemizi diliyorum.