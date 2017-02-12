Haber: Erdal TANRIVERDİ

Olay bugün şu şekilde meydana geldi: Gerede ilçesi Demirciler ikamet eden Kamil Sadıç ve eşi Fatma Sadıç alt katta oturan Baba Hasan Sadıç’ta aksam yemeği yedikten sonra bir üst kattaki dairelerine yatmaya çıktılar.

Sabahleyin saat 09.00 sıralarında Baba Hasan Sadıç Torunlarına seslenerek gidin şu babanıza bakın neden kahvaltıya inmediler sözü üzerine çocuklar anne ve babalarına bakmaya üst kata çıktıklarında soba gazı ve kömür kokusunu aldılar. Odaya girdiklerinde anne ve babayı yerde baygın bir şekilde bulan evlatlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler.

Sadıç ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet hastanesine götürüldü. Fatma Sadıç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Kamil Sadıç’ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.