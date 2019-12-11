Soba zehirlenmelerine dikkat!

Haber: BMA

Kışın gelmesi ile birlikte etkili olan lodos nedeniyle yaşanabilecek soba zehirlenmelerine karşı Gerede Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bir duyuru yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmaması, yanmakta olan sobanın yatmadan evvel mutlak suretle söndürülmesi, hane bacalarının yalıtımlı olması ve düzenli olarak temizlenmesi, soba bacasının dumanının geri tepmesini önlemek için bacanın; çatının en üst noktasından bir (1) metre yüksekte olması ve baca şapkası mutlaka takılmasını, ev içi ve garaj gibi kapalı alanlarda bacasız ısıtma araçlarının kesinlikle kullanılmaması, zehirlendiği düşünülen kişinin ise hemen temiz bir ortama alınmasını ve derhal sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını, zehirlenmeler konusunda 114 numaralı danışma merkezinden bilgi alınmasını vatandaşlarımızdan önemle rica ederiz.”