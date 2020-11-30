Soba zehirlenmelerine dikkat!

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü soba zehirlenmesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmaması, yanmakta olan sobanın yatmadan evvel mutlak suretle söndürülmesi, hane bacalarının yalıtımlı olması ve düzenli olarak temizlenmesi, soba bacasının dumanının geri tepmesini önlemek için bacanın, çatının en üst noktasından bir (1) metre yüksekte olması ve baca şapkası mutlaka takılması, ev içi ve garaj gibi kapalı alanlarda bacasız ısıtma araçlarının kesinlikle kullanılmaması, zehirlendiği düşünülen kişinin ise hemen temiz bir ortama alınması ve derhal sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız ‘https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi’ web adresinde yer alan bilgi notu, sunumlardan ve 114 numaralı ulusal danışma merkezinden bilgi alabilir” ifadelerine yer verildi.