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12 Aralık 2018 Çarşamba
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    • Soba zehirlenmelerine dikkat!

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte görülmesi muhtemel soba zehirlenmelerine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

    12 Aralık 2018 Çarşamba 14:44
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    Soba zehirlenmelerine dikkat!

    Haber: C. Kutay Aykan

    Ülkemizde yanlış kullanım ve ihmal yüzünden; soba, şofben, baca zehirlenmelerinin, hemen her yıl tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Özsarı; “Karbonmonoksit tatsız kokusuz yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur” dedi.

    Karbonmonoksit zehirlenmelerinden insan ve toplum sağlığının korunması için yapılması gerekenler konusuna da değinen Özsarı; “Ev ve işyerlerinde doğal gaz ile kullanılan cihazların her yıl bakımlarının yaptırılarak iyi durumda olduklarının kontrol edilmesi, doğalgaz cihazlarına yeterli oksijenin sağlanması, bu amaçla pencerelerden içeriye oksijen girmesini sağlayacak açıklıklar olması gerektiği, söz konusu açıklıkların hiçbir zaman kapatılmaması gerektiği, baca ve soba borusu bağlantısının uygun bir biçimde yapıldığından emin olunması, bacaların dışarıya kaçak olmayacak şekilde bağlanması, dışarıya kadar metal bir boru ile kaçak olmayacak şekilde gitmesinin sağlanması, bacaların ve boruların temiz ve tıkanıksız olduğunun garanti altına alınması, sık sık baca tepmesi oluyorsa baca deliğinin uygun olup olmadığı kontrol edilmesi, rüzgâr yönüne göre yön değiştiren baca kapakların en uygun olduğu, şofbenlerin banyolarda bulunmaması mümkünse balkonlara ya da havadar mekânlara konulmasının sağlanması, kapalı veya yarı kapalı garajlarda motorlu taşıtların uzun süre çalışır durumda bırakılmaması, özellikle Lodoslu havalarda ölüm oranlarında artış gözlendiğinden dolayı bacalar standartlara uygun değilse soba yakılmaması, yakılması zorunlu ise gece mutlaka söndürülmesi gerekmektedir” dedi.

    Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cem Yıldırım tarafından riskli mahallelerde halk eğitimlerinin yapıldığını ve topluma açık alanlarda sağlık çalışanları tarafından eğitimlerin verildiğini söyleyen Özsarı; “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, gerek halkın bilgilendirilmesi gerekse diğer çalışmaların yapılabilmesi adına titizlikle çalışmalara devam edildiğini” belirtti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğü, Kış

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