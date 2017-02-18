Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde meydana geldi. 2 katlı binanın birinci katında yaşayan 53 yaşındaki Muzaffer Çavdar ve 54 yaşındaki eşi Emine Çavdar’dan haber alamayan komşuları durumu çiftin damadına haber verdiler. Olay yerine gelen damadı evin kapısını kırarak içeriye girdi. Kayınvalidesi ve kayınpederini yerde yatarken gören damat uzun süre şok yaşadı. Çavdar çiftinin yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine 112 acil ekipleri sevk edildi. Çifte yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Polis olayla ilgili inceme başlattı.