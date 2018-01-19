Haber: Gönül Olutürk

İlimiz merkeze bağlı Tokmaklar köyünde dün akşam cenaze’den evine dönen Nuh Öztürk döndüğünde ısınmak için sobayı yaktı ve yatağına yattı. Bir süre sonra uykuya daldıktan sonra uyanan Nuh Öztürk evin dumanlar içerisnde kaldığını gördü ve hemen biraderine haber verdi. Biraderi de durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Nuh (44), Nazile (39), Muhammet Emin, (16), Hayrunnisa (11) ve Ömer Faruk Öztürk’ü (9) yapılan ilk müdahalenin ardından ilde bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.