Haber: Kasım ŞAHİN

Son yıllarda sürekli olarak değişim gösteren teknoloji ve cep telefonu kullanımı iş ilanlarına da yansıdı. Birçok devlet memurunun, öğrencinin, vatandaşın elinden düşmeyen ve sürekli olarak zamanın büyük bölümünü cep telefonuyla geçiren bu vatandaşlara en güzel tepkiyi Kalıcı Konutlar Taksi Durağı yetkilileri duvara astıkları ilanla verdiler.

Taksi durağı yetkilileri, durağa alınacak şoförün niteliklerini belirlemek ve direksiyon başında cep telefonuyla oynayarak kazaya sebebiyet vermemek için alınacak şoförün niteliği; “Telefonla oynamayan şoför alınacaktır” asılan bu ilanla açıklandı. Şimdi gözler bu ilana uyacak ve müracaat edecek adaya çevrildi.