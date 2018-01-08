banner133

banner101

08 Ocak 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Şoför adaylarının dikkatine

    İlimizde taksicilik sektöründe faaliyet gösteren Bolu Belediyesi Kalıcı Konutlar Taksi Durağı yetkilileri işyerlerinin kapısının ön kısmına astıkları şoför alım ilanı görenleri ve okuyanları şaşkına çevirdi.

    08 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
    Bu haber 327 kez okundu
    Şoför adaylarının dikkatine

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Son yıllarda sürekli olarak değişim gösteren teknoloji ve cep telefonu kullanımı iş ilanlarına da yansıdı. Birçok devlet memurunun, öğrencinin, vatandaşın elinden düşmeyen ve sürekli olarak zamanın büyük bölümünü cep telefonuyla geçiren bu vatandaşlara en güzel tepkiyi Kalıcı Konutlar Taksi Durağı yetkilileri duvara astıkları ilanla verdiler.

    Taksi durağı yetkilileri, durağa alınacak şoförün niteliklerini belirlemek ve direksiyon başında cep telefonuyla oynayarak kazaya sebebiyet vermemek için alınacak şoförün niteliği; “Telefonla oynamayan şoför alınacaktır”  asılan bu ilanla açıklandı. Şimdi gözler bu ilana uyacak ve müracaat edecek adaya çevrildi.

    Anahtar Kelimeler: İlimizde, Taksicilik, Sektöründe, Faaliyet, Gösteren

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Adam Yerine Koymak
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ Müzikli Söyleşiler “ den …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BUĞDAY TOHUMU SAĞILAN TARLADAN ARPA ALAMAYIZ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MAHZUNİ YE SAYGI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BOZKURT – LOTUS OLAYI UNUTULMASIN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109