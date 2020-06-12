“Şoför esnafı rahat bir nefes alacak”

Haber: C. Kutay Aykan

Şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 oranında yolcu taşıma kapasitesi kararının kaldırılmasının şoför esnafına nefes aldıracağını belirten Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında halk otobüsleri ve belediye otobüsleri gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu taşıma kararı yürürlükten kaldırıldı. Bu karar sayesinde, üç aydır müşteri bulamayan ve büyük sıkıntı çeken esnafımız rahat bir nefes alacak. Bu kararın alınmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan bu kararın şoför camiası için sevindirici olduğunu dile getiren Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fırat, “Korona virüsle mücadele sürecinde üç aydır büyük sıkıntı yaşayan şoför esnafı karar doğrultusunda tam kapasite ile çalışabilecek. Bu da sıkıntıdaki şoför esnafını büyük ölçüde rahatlatacak. Şoförler camiası adına bu karar için yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.