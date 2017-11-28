Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi kararı ile yaklaşık 3 yıl önce değişen ulaşım sistemi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin sık sık sorun yaşamasına neden oluyor ve öğrenciler zaman zaman başlattıkları kampanyalar ile bu sorunlara dikkat çekmeye çalışıyor. Gerek otobüslerin sayısı gerek sefer sayısı gerekse de otobüslerin aşırı yolcu alması öğrencilerin sürekli olarak eleştirdiği sorunlardan sadece birkaç tanesi olarak göze çarpıyor. Özellikle sınav dönemlerinde yaşanan sorunlar deyim yerindeyse öğrencileri illallah ettirdi. Son olarak kadın bir öğrencinin akşam saatlerinde yaşadığı olay, AİBÜ öğrencilerinin tepkisini topladı. Otobüs şoförü ile yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından paylaşan Z.A. isimli öğrencinin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kişiye erişti ve AİBÜ öğrencilerinin yanısıra Bolulu vatandaşların da olaya büyük tepki göstermesine neden oldu. Olayla ilgili bilgi almak için ulaştığımız Z.A. isimli öğrenci 24 Kasım akşamı saat 10 civarı yaşadığı olayı anlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Merkez duraktan 7 numaralı kampüs aracına bir arkadaşımla beraber bindik. Kartımızı bastık fakat otobüs dolunca havasız hissedip inmek istedik. Şoföre ‘Ağabey biz kart bastık, ama bir sonraki araca bineceğiz’ deyip indik araçtan. Kampüse gidecek bir sonraki araca geçtiğimizde indiğimiz aracın şoförü arkamızdan gelip çantamızı ve montumuzu tutarak, ‘İnin araçtan, bu araç kalkmayacak, benim olduğum araç kalkacak’ diyerek azarladı sesini yükselterek. Aynı zamanda diğer şoföre ‘Kapıları kapat, kapat kapıları. Kimseyi almayacaksın, yarım saat sonra kaldıracaksın aracı’ deyip bize dönerek, ‘Binecekseniz benim araca geçeceksiniz’ diye zorla çekiştirerek indirdi bizi araçtan. Ve sonrasında kalkış saati geldi, 22.00'da gitti. Olayı üniversiteden birçok arkadaş gördü ve herkes söylendi, ancak şoför hiç oralı olmadı. Otobüse alabildiği kadar öğrenci alıp kaldırdı aracı.”

Olayın ardından Bolu Belediyesi destek hattını arayarak şikayette bulunduğunu belirten Z.A. ayrıca, “Olaydan 15-20 dakika kadar sonra Bolu Belediyesi şikayet ve istek hattını arayıp olayı anlattım. Kayıt altına alındı. ‘Yaptırım uygulansın istiyorum’ diye belirttim. Kaydı alan kişi olayı dinledi ve dediklerimi tutanak olarak yazdığını belirtti. Ayrıca telefonuma gelen başvuru numarasıyla durumu takip edebileceğimi söyledi ve görüşmeyi sonlandırdık” diye konuştu.