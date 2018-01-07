Haber: Esra Öztürk

Bolu Şoförler Odası Başkanlığına aday olan Cengiz Çavuşoğlu şoförler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Köroğlu Sofrasında gerçekleştirilen yemeğe Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Destek Hizmetleri Müdürü, Otobüs İşlerine bakan yetkili ve çok sayıda şoförler katıldı. 13 Ocak cumartesi günü yapılacak Yönetim Kurulu seçim öncesi yönetime ekibiyle birlikte aday olan Cengiz Çavuşoğlu konuşmasının başında eski başkan merhum Nihat Alpat Öztürk’ü anarak başladı. Yönetim Kurulu aday kadrosunu tanıtan Çavuşoğlu “Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bundan 3 ay önce rahmete kavuşan Nihat abimi saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Biz ondan çok güzel şeyler öğrendik. Değerli esnaf arkadaşlarım ben Cengiz Çavuşoğlu, Çavuşoğlu Turizmin sahibiyim. 30 yıldır servis taşımacılığı yapan bir arkadaşınızım. Nihat ağabeyimizle 8 yıl beraber yol arkadaşlığı yaptık. Beraber çalıştık, beraber ağladık, beraber güldük. Çok güzel anılarımız oldu. Biz Nihat abiden boşalan göreve yanımda duran değerli arkadaşlarımızla Şoförler Odasına aday olduk. Kısa arkadaşlarımı size takdim edeyim. S.S. Yaka Çelebirlik Başkanı Yılmaz Mercan, özel servislerin temsili başkanı Kazım Kabadayı, Abant Birlik Kooperatif Başkanı Mustafa Gökdemir, eski üyemiz ve yönetim kurulumuzda çalışan Köroğlu Birliğin temsili başkanı Mehmet Aslan, Kaplıca Birlik Başkanı İlhami Güngör, Karaköy Başkanı Fatih Mülayim, Gölyüzü Taksi Başkanı Kadir Bayar, Terminal Taksi Başkan yardımcısı Mehmet Karataş ve kamyoncuların temsili başkanı Bolu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Öztürk. Değerli arkadaşlar biz odada 5 arkadaş daha önceden görev aldık. Odanın sorunlarını, meselelerini çok iyi biliyoruz” dedi.

“BÜTÜN SORUNLARINIZI FEDERASYONA GÖTÜRECEĞİZ”

Konuşmasında şoförlerin sorununun neler olduğuna da değinen Cengiz Çavuşoğlu;

“Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonunda şoför esnafının ne sorunu var, neyi yok hepsini araştırdık. . Bu sorunları federasyonla birebir görüşüp, konuşup, istişare yaptık. Bundan böyle sizin bütün sorunlarınızı federasyona götüreceğiz. Seçimde sadece Bolu’daki siz saygıdeğer esnaf arkadaşlarımızı gezerek kendimizi anlatmadık. Çok önemli b,r odaya talip olduğumuz için Federasyonumuza da giderek birçok görüşme yaptık. Görüşmelerimizde, federasyonun bize söylediğine göre bir sefere mahsus kamyon ve tır şoförlerine ÖTV Vergisini kaldırmak için çalıştıklarını anlattılar. Taksicilere yapılan ÖTV Vergisi indirimini tır ve kamyonculara yapabilmek için çalışmalar var. Şimdiden bunun müjdesini verelim. Ayrıca, esnafımızın kamuya olan borçlarında bir yapılanma yapılmıştı. Tekrar yapılanma olacağını da söylediler. Bunlarla ilgili iletişim halindeyiz. 1998 model arabaların MKE’ye hurda olarak verilmesi için İl Özel İdare ve odamızın bünyesinde bedeli karşılığında alınmasını sağlayacağız.

Bundan böyle, SRC belgelerinizi de odamızda müfredata uygun olarak biz halledeceğiz. Dijital ehliyetleri de biz çözeceğiz. Bunlarla ilgilide çalışmalarımız var.

Sorumlu Trafik Sigorta primleri için Türkiye Şoförler Odası nezdinde ve Maliye Bakanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış olup, cüzi miktarda indirim yapılmıştır. Bundan sonrada Trafik Sigorta Primlerinin indirilmesi için tekrar talepte bulunduk. HGS geçişlerinde haksız olan 10 kat ceza oranlarının indirilmesi yönünde de girişiminde bulunduk. Ulaştırma Bakanlığından almış olduğumuz belgeler var. F Belgesi, L Belgesi ve E Belgesi. Bunlara para verip alıyorduk, yarın bir gün bu mesleği bıraktıktan sonra bu belgelere verdiğimiz paralar yanıyordu. Bununla da ilgili çalışmalarımız var ve konuyu takip ediyoruz.

Bundan böyle devir hakkı olması için Federasyonla görüştük. Odamızın aracılığıyla Banka Şubeleri ile protokol anlaşması yapıp, düşük faizle kredi çalışmaları yapmaktayız” ifadelerini kullandı. Nihayetinde yazarak okuyarak değil, ben sizi biliyorum, siz bizi biliyorsunuz. Biz esnafımızın derdine deva olmak için yola çıktı ve olacağız. Biz minibüsçümüzü, taksicimizi, kamyoncumuzu mağdur etmeyeceğiz. Yanımdaki arkadaşlar hep tecrübeli arkadaşlar. Biz konuları biliyoruz, biz dertleri biliyoruz.

Kamyoncu arkadaşlarımız diyorlar ki biz bu memleketin çocuğuyuz. Arabayı şehir içine çekince ceza yiyoruz, ceza yazılarlar diyorlar. Bolu Belediyesiyle bu konuyla ilgili zaten 2017’de bir protokol imzaladık. Bu protokolde şöyle diyor. Saat 22.00 ile 06.00 arası arabaları belirli yerlere çekilebilir. Diğer saatlerde cezai işlem yapıyorlar. Bu konuyu da söyle düşünün. Bolunun trafiği bizim trafiğimiz ama bunu Sayın Başkanımızdan da isteyeceğiz. İnşallah belirli yerleri bize müsaade edecekler. Mesele trafiğin akmayan yerleri ile ilgili değerli başkanımızla, Süleyman başkanımızla, Zerrin başkanımızla görüşüp de öyle bir kolaylık yapacağız. Ama şimdi 22.00 ile 06.00 arası kamyonlar ceza yemiyor. Diğer saatlerde yiyor” ifadelerini kullandı.

“ODAMIZ KURUMSAL KİMLİĞE KAVUŞACAK”

Yönetime geldikleri taktirde kurumsal yöneteceklerini belirten ve şoförlerin her derdini dinleyip derman olacaklarını dile getiren Çavuşoğlu açıklamasını; “Artık eski sistemle yönetmeyeceğiz, kurumsal yöneteceğiz. Her bir meslek dalının bir başkanı olacak. Taksicilerin başkanı Kadir başkan ve Mehmet başkan olacak. Dertleri onlar dinleyip bize getirecekler ve bizler çözeceğiz. Kamyoncuların başkanı Zeki başkan olacak. O kamyoncunun derdini, çilesini dinleyip bize getirecek ve biz çözeceğiz. Kamyoncunun acısını da neşesini de o paylaşıp bize getirecek. Kamyoncunun ayağı sozlasa bize haber verecek. Şoförler Odası siz varsanız var, siz-biz yoksak oda olmaz. Sizlere laik olarak bu görevi en iyi şekilde yapacağız.

“ŞOFÖRLER ODASI ODALARIN BABASI SAYILIR!”

Değerli arkadaşlar Şoförler Odası bir Bakkallar Odası değil, bir Demirciler Odası değil. Odaların babası diye geçer. Gerçekten odaların en hassas, en büyük, en çok zahmetli odasıdır. Şoför esnafı gariptir, şoför esnafı çilekeştir. Taksici bolunun aynasıdır, rehberidir. Taksici Bolunun tanıtımında çok büyük rol oynar. Otobüsçü can taşır, çocuğumuzu taşır, yaşlımızı taşır, namusumuzu taşır.

“VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK, YENİ YATIRIMLAR YAPACAĞIZ!”

Biz 8 sene kaldık ve veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Biz eski hizmet binamızı 2016’da yıktık 2017’de yaptık. Bugün 15 – 20 trilyon. Bu bizim değil sizin. 10 bin metre kare bir Kamyon Tır parkımız var. Bugün satsan 10 trilyon. Oraya kamyoncu esnafımıza hizmet muafında güzel bir tesis yapacağız. Proje çalışması içindeyiz. TOKİ ile anlaştık ve TOKİ’ye yaptıracağız. Burası çok amaçlı hizmet binası olacak. Burada yatan kamyoncu sabah kalkıp banyosunu yapacak. Restoranında yemek yiyecek. Nakliyat işi yapanlar içinde ofisler olacak. Bu binayı da bizler yapacağız. Büyük ticari araçların kurtarıcısı yok. Yakın zamanda bir kurtarıcı alacağız. Çekici ücreti almayacağız. Sadece mazot parasına esnafımıza katkı verecek. Ben kamyoncu esnafımı kurtarıcılara teslim etmeyeceğim” ifadeleriyle devam etti.

HER YIL ŞOFÖRLERLE AYNI SOFRADA OLACAĞIZ!

En büyük sorularından biri şoförlerin aynı sofrada oturamamak olduğunu belirten Cengiz Çavuşoğlu açıklaması “Bizim en büyük sıkıntımız şoför esnafı ile sofraya oturamıyoruz. Ben çoğunu tanımıyorum. Bugün bir vesile oldu. Artık senede 1 sefer şoförler esnafına Şoförler Odası olarak geleneksel yayla şenlikleri yapacağız. Burada şoför esnafının birbiriyle istişare yapacak. Bunun yerini zamanını söyleyeceğiz. Artık yılda bir sefer şoför esnafı ile bir sofraya oturacağız. Mevlüt okutacağız. Ölmüşlerimize göndereceğiz, şoför esnafı içinde öbür dünyaya göç edenlere dua edeceğiz. 13 Ocakta bir genel kurulumuz var. 13 Ocak şoför esnafının kader hanıdır. Elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. Geçmişimiz geleceğimizin kefilidir” ifadeleriyle tamamladı. Yenilen yemek öncesi gelen misafirleri teke tek karşılayan Başkan Adayı Çavuşoğlu ve yönetimi, yemek sonrası da misafirleri tek tek uğurladılar.