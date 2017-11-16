Haber: Semih Baykal

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası, 32 yıl boyunca görevinin başarıyla yürüten Başkan Nihat Alpat Öztürk’ün, geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşamıştı. Öztürk’ün, ani ölümü sevenleri yasa boğmuştu. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası, Öztürk’ün ölümünün ardından yeni başkanını buldu. Oda yönetimi, gerçekleştirdiği toplantı ile Çaydurt Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda oda yönetim kurulu üyesi İrfan Ünal’ın başkan olmasına karar verdi. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı görevine getirilen İrfan Ünal, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi; “ Öncelikle değerli üyelerimiz, tüm esnaflarımızın başı sağ olsun. Bolu çok önemli bir değerini kaybetti. Odalarımıza bağlı üyelerimizin sorunlarının tespitinde biz ondan çok şey öğrendik. Sorunların çözümünde fikir birliği yaparak üyelerimizin menfaatlerini sonuna kadar koruduk. Bu yol arkadaşlığımızda ondan doğruluğu, dürüstlüğü ve lider olmayı öğrendik. Bundan sonrada ondan öğrendiklerimizle üyelerimize her zaman destekte ve yardımda bulunacağız” dedi.