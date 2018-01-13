Haber: Semih Baykal

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk’ün vefat etmesinden sonra yeni başkanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Cengiz Çavuşoğlu ve Orhan Fırat’ın başkanlık için aylar öncesinden başladıkları mücadele İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 41. Olağan Genel Kurulu ile son buldu. Divan Başkanlığını Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Tahir Gayret’in yaptığı kongrede ilk olarak konuşan Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz şunları söyledi; “Her iki adayımızda çok iyi biliyoruz ki bu göndere çekilen bayrağı daha yukarılara çekebilmek için bu yola çıktılar. Her iki arkadaşımız da batmamış, aslanlar gibi ayakta duran, kendi yağıyla kavrulup yeni yatırımlara yelken açabilecek güce sahip, belki Bolu’nun en fazla üyesinin olduğu Şoförler Odasının başkanlığına, yönetimine adaylar. Öncelikle bu eser, sizlerin, sonra rahmetli Nihat Ağabeyimizin ve yönetim kurulunun başarısıdır. Umudum odur ki bundan 4 yıl sonra buradaki arkadaşlarımızın, başkan adaylarımızın verdiği vaatleri yerine getirdiği bir yönetim tartışması olur. Umudum o ki Şoförler Odası Bölgenin ve Bolu’nun en iyi en başarılı cemiyeti olsun” dedi.

“BİZİM DESTURUMUZ HALKA HİZMET, HAKKA HİZMET DESTURUDUR”

Beykoz’dan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Orhan Fırat şunları söyledi; “Bu bir hizmet yarışıdır. Takdir sizlerden, hizmet bizlerdendir. Bizlerin aynı zamanda hem eğitimci hem öğretici olduğumuz unutulmamalıdır. Biz bu özgüveni kendimizde fazlasıyla hissediyoruz. Dostlarım; tekerinize taş değmesin, hepinizin yeni yılını kutlar, kazasız, belasız, huzurlu ve bereketli bir yıl dilerim. Arkadaşlar bizim desturumuz halka hizmet, hakka hizmet desturudur. Ahilik kültürünün yolundan gitmektir.”

“BOLULU DEDESİ OLARAK YAŞAMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Fırat’tan sonra konuşmasını yapan Cengiz Çavuşoğlu ise; “Bolulu bir dedenin torunu olarak gözlerimi açtığım Bolu’da, Bolulu torunumun Bolulu dedesi olarak yaşamaktan onur duyuyorum. Bolu’ya değer katacak, şoför esnafı için ter akıtacak, şoför esnafının yarınını bugününden daha iyi yapacak her üyemiz, her kardeşimiz Başkan adayı olmayı da, Başkanlık yapmaya da hak sahibidir” dedi. Konuşmaların ardından Bolu’ya yıllarca hizmet etmiş, taksicilere plaket takdim edildi. Plaket törenin ardından seçime geçildi. Akşama kadar süren seçimde üyeler oy kullandı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanını belirmemek için yapılan seçimde, Orhan Fırat 372 oy, Cengiz Çavuşoğlu ise 278 oy aldı. Böylece Odanın yeni başkanı Orhan Fırat oldu.

İşte Yeni Başkan Orhan Fırat’ın yönetimi

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: İrfan Ünal, Alaattin Arduç, Seyfettin Sarıaslan, Muzaffer Çimen, Abdullah Bahtiyar, Çetin Öztürk

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: İsmail Başaran, Fikret Yılmaz, Rıfat Kodal, Arzu Demirel, Bekir Sabah, Davut Çetin

Denetim Kurulu Asil: Ruşen Karakaş, Kenan Başkan, Fatih Mülayim

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Erdal Uludağ, Ahmet Gül, Hayrettin Arabacıoğlu