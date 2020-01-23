Şoförlere yönelik seminer

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servis araç şoförleri ve ticari araç sürücülerine yönelik seminer düzenlendi. Elektrik ve İnşaat Sanatkarlar Odası toplantı salonundaki seminere Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Recep Koyuncu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Orhan Fırat, Jandarma Trafik Personeli Kıdemli Başçavuş İbrahim Ece, Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdür vekili İsmail Civelek, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Orhan Sağlam servis araç şoförleri ve ticari araç sürücüleri katıldı.

Bolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğinde güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması, okul servis aracı kazalarının yaşanmaması amacıyla; okul servis taşımacılığında servis araçları yönetmeliği, okul servis araçlarında aranacak şartlar ve güvenli sürüş, ilimizdeki trafik kazalarından kaynaklı meydana gelen can kayıplarını en aza indirgemek ve bu konuda kamuoyunda gerekli farkındalığı oluşturmak, tüm yol kullanıcılarının Karayolu trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Okul servis araç şoförleri, ticari araç sürücülere eğitim verildi.

Eğitimde, servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar, servis araçlarında bulunması gereken ayrım işaretleri, şoförlerin nitelikleri ile sorumlulukları, öğrenci ile iletişim, taşımacılık yükümlülükleri, güvenli sürüş için gereken şartlar, sürücünün davranışını etkileyen faktörler, hızın görüş açısına etkileri, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafikte saygı, yaya önceliği ve trafik bilinci konularına değinildi.