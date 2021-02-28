“Şoförlerin 9 saat çalışma süreleri yetmiyor”

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti farklı iş ve meslek gruplarını temsil eden sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezinden gelen ekibin ilimizdeki ikinci ziyaret durağı Bolu Şoförler Odası oldu. Bolu Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat’ın karşıladığı İYİ Partili ekipte İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hayrettin Nuhoğlu, Gaziantep Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Prof. Dr.İmam Hüseyin Filiz, Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, İYİ Parti Bolu belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve partililer yer aldı.

“S PLAKALI ARAÇLARLA İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR”

İYİ Parti heyetine oda faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Orhan Fırat toplam 1150 üyesi bulunan odanın sorunlarını anlattı. Fırat konuyla ilgili, “Biz nakliyeci esnafı olarak sıkıntılarımız var. Biz yerelde olan sıkıntılarımız yerel yönetimlerle kurduğumuz iletişimle çözebiliyoruz. Mecliste görüşülmesi gereken ve çözülmesi gereken bir sürü sıkıntılarımız var. Ayağımıza kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Odamıza bağlı servis aracı olarak çalışan S plakalı araçlar var. Bu araçlar belediye mücavir alan içerisinde çalışabiliyorlar. 2014 yılında yapılan düzenlemeyle bu araçların dolaştığı alan sınırlandırıldı. Biz bu araçların yeni düzenleme ile il sınırları içine alınmasını ve turizm taşmacılığında kullanılmasını istiyoruz. Meclisten bu konuda karar alınması lazım. Bu düzenleme hakkında yetki valilik denetiminde il trafik komisyonuna devredilebilirse o ilin şartlarına göre il trafik komisyonları bu türlü izinlere müsaade edebilir. Büyükşehirlerde bu türlü bir sorun yok. İstanbul’da iş yapan S plakalı bir arkadaşımız böyle bir sorun yaşamıyor istediği yere taşımacılık yapabiliyor. Bu sorunu biz yaşıyoruz.” dedi.

“SORUNUN MECLİS GÜNDEMİNE SİZLERİN ARACILIĞIYLA GÖTÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

S plaklı araçlarda, öğrenci servisi araçlarında yeni yönetmelikle sensorlu koltuk istendiğini belirten Fırat ayrıca, “Bu düzenleme ile ilgili ülkemizde gerekli şartlar yok. Bu durum çok ciddi tehlike arz eden bir konu. Elektronik donanıma sahip olan araçlarda bu türlü bir düzenleme yapılırsa araçlarda oluşabilecek teknik aksaklıklar sebebiyle Allah korusun yangın gibi durumlar olabileceğini düşünüyorum. Bu sorunun meclis gündemine sizlerin aracılığıyla götürülmesini ve bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Birde servis araçlarımızda bakanlık tarafından 12 yaş sınırı getirildi bu yaş sınırının 20’ye çıkarılmasını istiyoruz. Maliyetlerimiz yüksek. En azından yaşadığımız mağduriyetlerin bu yolla giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“ŞOFÖRLERİN 9 SAAT ÇALIŞMA SÜRELERİ YETMİYOR”

Sektörde şoför bulmakta ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Fırat, “Yeni düzenleme ile SRC belgelerinde yaş sınırı 65 olarak belirlendi. Bu sınırın 65’ten sonra her yıl doktor raporu ile kontrol edilmek şartıyla 70’e çıkarılmasını istiyoruz. Araç muayene ücretlerinin çok yüksek. Bu durum bizi gerçekten çok etkiliyor. Bu fiyatların normal şartlara çekilmesini istiyoruz. Şoförlerin 9 saat çalışma süreleri yetmiyor. Bu sürenin 15 saate çıkartılmasını istiyoruz. TIR ve kamyon şoförlerimiz için bu çalışma süresi çok ciddi sorun oluyor. 9 saatlik çalışma şartında TIR şoförlerimizin dinlenme süreleri içinde dinlenme tesislerine girdiğinde tesis sahipleri bu duruma karşı çıkıyor. TIR şoförlerimizi tesisler istemiyor. Bu defa şoför arkadaşlarımız yan yola park etmek durumunda kalınıyor, çünkü yola çıkmak için dinlenme süresini doldurmak mecburiyetinde. Bu kez polisle sorunlar yaşanıyor. Böyle sorun yaşayan yüzlerce şoför arkadaşımız var. Bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Tır parklarının araç sayımıza göre ayarlanmasını istiyoruz. Malum köprü ve otoyol ücretlerimiz çok yüksek, bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Bu gün bir kamyonun Bolu’dan İstanbul’a gidip gelme yol ücret maliyeti 700 TL. Bu para yolda ödenen ücretlere gidiyor” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIMIZ KOMİSYONCULARIN ELİNE DÜŞMÜŞ VAZİYETTE”

Fırat son olarak şunları söyledi: “Meclisten mutlaka ton kilometre düzenlemesinin çıkması gerekiyor. Bu durum zenginlerin işine gelmediği için uygulama yapılmadı. Bu durumda bizim nakliye sektörünü ciddi anlamda baltalayan bir konu. İl sınırları içerisinde taşımacılık yapan servis araçlarımızda ton kilometre gibi servis ücretlerimizde taksi ücretlerinde olduğu gibi taban bir taşıma ücretinin belirlenmesini istiyoruz. Esnafımız bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyor. Esnafımız komisyoncuların eline düşmüş vaziyette. Bu durumda esnafımız gerçekten çileden çıkartıyor. Biz sizlerden içinde bulunduğumuz bı sorunların giderilmesi için yardım bekliyoruz. Bizlerin sesi olun, sorunlarımızı meclis gündemine taşıyın ve bu sorunların çözümünde yardımcı olun. Bizim sizlerden ricamız budur. Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in yaptığı çalışmaları ve açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz. İYİ Parti sahada etkisini arttırdı ilerleyen günlerde çok daha fazla başarıya ulaşacağına inanıyoruz.”