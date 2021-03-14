Sofralara tat veren lezzet

Haber: Aysun Beykoz

Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyünde yaşayan İsmail ve Müşerref Ünaler çifti, kendi tarlalarında yetiştirdiği atalık buğday tohumundan, şeker ilave etmeden yaptıkları uğut tatlısını, son derece zahmet gerektiren geleneksel yöntemlerle üreterek sofralara ulaştırıyor. Tatlı imalatçısı İsmail Ünaler, yaptığı açıklamada, köy cemiyetlerinde tatlı yerine yapılan uğutun tarihinin çok eskiye dayandığını belirterek, “Düğün, sünnet gibi büyük törenlerde tahin helvası, lokma ve tulumba tatlısı yokken tatlı yerine köylerimizde uğut tatlısı ikram edilirdi” dedi.

Atalarından öğrendikleri uğut yapımını sürdürdüklerini belirten Ünaler, coğrafi işaret belgesi alan ürünün besin değerinin yüksek olduğunu, birçok hastalığa iyi geldiğini anlattı.Tatlının yapımında genetiği bozulmamış, yayla köylerinde ekilen Çalıbasan buğdayı kullandıklarını anlatan Ünaler, “Önceden yılda bir, iki defa özel günlerde yapılırdı. Sonra biz ayda bir, iki sefer yapmaya başladık. Üretim iznimizi aldıktan sonra da istek oldukça haftada bir defa yapmaya başladık” ifadesini kullandı.

"BİR TATLILIK HİSSİ VERİYOR"

Uğutun yapımı hakkında bilgi veren Ünaler, bezlerin arasına 21 gün boyunca serilen buğdayların çimlendirildiğini, daha sonra kıyma makinesiyle ezilerek torbaların içine koyulduğunu belirterek, “Çekilen buğday çimleri, üzerine su ilave edilip sıkılmaya başlanıyor. Sıkıldıkça çıkan beyaz su süzülerek kovalara konuyor. 2-3 sefer süzekten geçiriliyor, bir miktar unla karıştırılıp süzüldükten sonra bakır kazana konulup 24 saat kısık ateşte sürekli karıştırılarak kaynatılıyor” diye konuştu.

Uğut yapımının oldukça zor olduğunu vurgulayan Ünaler, uzun çabalar sonucu elde ettikleri tatlıyı çevre il ve ilçelere sattıklarını dile getirdi. Uğutun içinde şeker olmadığına dikkati çeken Ünaler, “Buğdayın kendi özünden kaynaklı bir tatlılık hissi veriyor” dedi.

Müşerref Ünaler de tatlının üretimini İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları izinle yaptıklarını belirterek, “Yöresel ürün yerlerinde satışa sunulan uğut, bilenler tarafından alınıyor. Son zamanlarda yurt içinden de talep alıyor. Hizmet için bu işe gönül verdik, emek veriyoruz. Bizim uğut aranır oldu, beğeniliyor” ifadelerini kullandı.