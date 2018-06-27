Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz hafta doların üzerinde seyrederek yüz yılın en fazla zammını elde eden soğanın kilosu büyük marketlerde ve pazarlarda kilosu 8 TL’ye kadar çıkmıştı. Başkan Altındal, dünden itibaren soğanın kilosunun halden çıkış fiyatının 3.5 TL’ye kadar düştüğünü, soğan haşatının önümüzdeki günlerde artmasıyla birlikte bu fiyatın daha da aşağıya ineceğini açıkladı.

Altındal, bazı kesimler tarafından soğanın büyük bir artış gösterdiğini ve bu nedenle vatandaşın cebine de yansıdığını belirterek; “Soğan ve patates yüzyılın en büyük zammını gördü. Ürün az olunca da fiyatlar iyice arttı. Bunu fırsat bilen bazı tüccarlar oldu. Vatandaşın cüzdanı yandı. Çok kısa sürede soğan ve patatesin fiyatı gerçek değerini bulacak ve vatandaşın ne cebi ne de eli yanacak” diye konuştu.