banner133

banner101

banner120
27 Haziran 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Soğan çıktığı gibi düşüyor

    Bolu Manavalar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, geçtiğimiz hafta kilosu 8 TL’yi bulan ve sofraların vazgeçilmezi olan soğanın kilosunun 5 TL’ye kadar düştüğünü söyledi

    27 Haziran 2018 Çarşamba 12:04
    Bu haber 156 kez okundu
    Soğan çıktığı gibi düşüyor

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Geçtiğimiz hafta doların üzerinde seyrederek yüz yılın en fazla zammını elde eden soğanın kilosu büyük marketlerde ve pazarlarda kilosu 8 TL’ye kadar çıkmıştı. Başkan Altındal, dünden itibaren soğanın kilosunun halden çıkış fiyatının 3.5 TL’ye kadar düştüğünü, soğan haşatının önümüzdeki günlerde artmasıyla birlikte bu fiyatın daha da aşağıya ineceğini açıkladı.

    Altındal, bazı kesimler tarafından soğanın büyük bir artış gösterdiğini ve bu nedenle vatandaşın cebine de yansıdığını belirterek; “Soğan ve patates yüzyılın en büyük zammını gördü. Ürün az olunca da fiyatlar iyice arttı. Bunu fırsat bilen bazı tüccarlar oldu. Vatandaşın cüzdanı yandı. Çok kısa sürede soğan ve patatesin fiyatı gerçek değerini bulacak ve vatandaşın ne cebi ne de eli yanacak” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Manavalar, Pazarcılar, Odası, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYATI ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124