Soğuk çok soğuk

10 gündür bölgemizde hüküm süren aşırı soğuk hava dalgası sebebiyle ilimiz genelinde birçok göl ve gölet donarken, çeşmeler buz tuttu. Son bir haftadır ilimizde ölçülen gece en düşük sıcaklık – 25 derecenin altına düşmedi.

Soğuk çok soğuk

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu, Yeniçağa Gölü buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 26 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kentin sokak, mahalle ve caddelerinde bulunan çeşmeler dondu. Bolu Belediyesine bağlı ekipler, buz tutan çeşmeleri ve borularını pürmüz yardımıyla ısıtarak açmaya başladı.

Soğuk hava nedeniyle Yeniçağa ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu. Belediye yetkilileri vatandaşları uyararak gölün yüzeyine çıkılmasının tehlikeli olduğuna işaret etti. Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde de ev ve iş yelerinin çatılarında boyları iki metreye ulaşan sarkıtlar oluştu. Tehlike arz eden sarkıtlar nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor. Normal zamanda hafta sonlarında çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan tabiat parkı, kısıtlama doğrultusunda sessizliğe büründü. Tabiat parkının girişinde ve göl çevresinde, jandarma ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirlerine yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Abant'a konaklamak için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kaldıkları otellerin çevresinde yürüyüş yaptı. Otellerin bahçesinde çocuklarıyla şambrelle kayan tatilciler, kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler ise Abant Tabiat Parkı'nda oluşan güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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