Soğuk hava pazar fiyatlarını etkiledi

Haber: C. Kutay AYKAN

Gündüzleri havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, geceleri ise eksilere kadar düşmesi sebze ve meyve fiyatlarını da etkiliyor. Bu hafta Bolu pazarının en pahalı sebzesi kilosu 8 liraya satılan fasulye oldu. Pazarda sebze ve meyve fiyatları şöyle oldu;

Kabak 5, sivri biber 5-6, salatalık 5, dolma biber 5, papya (kırmızı biber) 7.5, mandalina 2.5, portakal 4, ayva 5, karnabahar büyüklüğüne göre 3-4-5, çarliston biber 4, pırasa 3, üzüm cinsine göre 6 ila 10, ıspanak 3-4, lahana büyüklüğüne göre tanesi 5-10, patlıcanın kilosu 3 liradan satıldı.

BALIK YOK AMA FİYAT ÇOK

Sebze ve meyve fiyatlarının artış gösterdiği pazarda balık fiyatları da adeta cepleri yakıyor. Bu hafta balık tezgahlarında tombik olarak adlandırılan palamutun irisi tanesi 40 ila 50 liradan, sardalya 12, hamsi 15-30, mezgit 25, barbun 35-50, deniz levrek 60, deniz çupra 60, istavrit kilosu 20 liradan satıldı.