Soğuk havada fiyatlar cep yaktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi “Bolu Pazarı” bu hafta fiyatlarla ve müşteri yokluğu ile buz kesti. Soğuk havanın etkili olduğu ilimizde, pazarda üşüyen esnaf çareyi ateş yakmakta buldu. Esnaf, tezgah önleri yaktığı ateş ile müşterilerini bekledi. Öte yandan deniz ürünü tezgahlarında bulunan Karadeniz Hamsisi azlığı ile dikkat çekti.

PEKİ SOĞUK HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU PAZARDA FİYATLAR NASILDI?

Domates 9, Çeri Domates 12, Pembe Domates 15, Organik Domates 17, Salatalık 12, Sivri Biber 16, Kıl Sivri Biber 25, Patlıcan 18, Pırasa 7, Ispanak 8, Karnabahar 12, Havuç 5, Kuru Soğan 2.50, Yerli Muz 12, İthal Muz 30, Kivi 16, Nar 9, Armut 10, Ayva 7, Mandalina 12, Portakal 7 buçuk liradan pazarda satışa sunuldu.

DENİZ ÜRÜNLERİ FİYATI

İstavrit 30, Uskumru 30, Hamsi 40, Çupra 100, Levrek 90 satışa sunuldu.