Soğuk havalar geri geliyor!

Haber: Uğur Balaban

Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale illerinde hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği bekleniyor. Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Buna göre bu hafta ilimizde yaşanması muhtemel hava durumu şu şekilde açıklandı:

21 Aralık Salı günü, Karlı, en düşük sıcaklık -2 derece

22 Aralık Çarşamba günü, Hafif kar yağışı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklık -10 derece

23 Aralık Perşembe günü, Parçalı Bulutlu, en düşük sıcaklık -12 derece

24 Aralık Cuma günü, Parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık -6 derece

25 Aralık Cumartesi, Parçalı Bulutlu, en düşük sıcaklık -2 derece.