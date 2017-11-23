banner133

banner101

23 Kasım 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Soğuk stresine ve dona dayanıklı

    Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve BATEM tarafından ortaklaşa yürütülen proje ile eksi 4 dereceye dayanan fasulye tohum üretilmişti. Yen tohumun tanıtımı Antalya’da gerçekleştirildi.

    23 Kasım 2017 Perşembe 09:10
    Bu haber 59 kez okundu
    Soğuk stresine ve dona dayanıklı

    Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve BATEM'in ortaklaşa yürüttüğü, TÜBİTAK ve Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği (COST) destekli proje ile soğuk stresine ve dona dayanıklı fasulye çeşidinin tanıtımı yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdürlüğü deneme alanında yapılan tanıtımda konuşan proje yürütücüsü Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Kantar, 3 yıllık bir çalışmayla bu sonuca ulaştıklarını söyledi. Fasulye bitkisinin normal şartlarda 10 dereceye kadar dayandığını, 10 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında bitkinin üretiminin düştüğünü anlatan Kantar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kullanılan 829 yerel fasulye genotipi kullanılarak 3 yıllık laboratuvar testleri, moleküler çalışmalar ve arazi denemeleri sonucunda soğuğa dayanıklı fasulyenin üretildiğini bildirdi. Kantar, "Laboratuvar testlerinde eksi 3 derece düşük sıcaklıklara dayanıklı tohumlar, ilkbahar erken ekimleri için Bolu koşullarında ve sonbahar geç ekimleri için Antalya şartlarında 2 yılı aşan tarla denemelerine alındı. Tarla denemeleri sonucu eksi 4 dereceye kadar soğuğa dayanabilen taze ve kuru fasulye çeşitlerimiz ortaya çıktı." diye konuştu.

    Fasulyenin yanı domates, biber gibi çeşitlerde de soğuğa dayanıklı ortamda yetişebilen sebze denemelerinin yapıldığını da ifade eden Kantar, "Özellikle ıslah çalışmaları yaparak üretilecek tohumlarla ihracat potansiyelini artırma, ithal edilen tohumu da azaltma amacındayız. Bu araştırmaları yaparken yerel tohumlarımızın genetik yapılarını bozmadan yüksek verimli çeşitler üretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

    Soğuktan etkilenmeyen fasulye çeşidinin çok lezzetli ve çok çeşitli türlerde olduğunu kaydeden Kantar, "Üreticinin ve ihracatçının istediği her türde üretildi. Tüketicinin yazın yediği fasulyenin aromasında olacak. Bunların da deneme üretimlerine devam ediyoruz." diye konuştu. Kantar, diğer bölgelerde soğuk nedeniyle üretimin durmasından sonra Antalya gibi sahil kuşağında geliştirilen soğuk dayanımlı sebze çeşitleriyle taze fasulye üretimi için ısıtmasız şartlarda sera denemelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

    Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel de Türkiye'nin coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği açısından tarıma ve özellikle tohum yetiştiriciliğine çok uygun alanlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 153,5 milyon dolarlık tohum ihracatı ve 202 milyon dolarlık da tohum ithalatı yaptığına işaret eden Karayel, "Son yıllarda bu alanda gelişme katedildi. Ancak yeterli değil. Bu alanda önemli çalışmalar yapılması gerekiyor. Çalışmalarımızı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Rektörümüz Mustafa Ünal da destekliyor. Bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

    Daha sonra proje ekibi, deneme alanlarında yetiştirilen fasulyeleri inceledi.

    Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Üniversitesi, Bolu, Abant, İzzet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129