Soğukkanlı cinayet itirafı

Haber: Aysun Beykoz

Olay 2015 yılında Aralık ayında ilimiz Mengen ilçesinde meydana geldi. Mengen’de odun toplama işinde çalışan Afganistan uyruklu Nesimullah K.’nın maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. 2 yıl boyunca süren çalışmalar bir türlü sonuçlanmazken, Bolu İl Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirerek tekrar açmaya karar verdi. Çalışmalar sonucunda Bolu Jandarması Afganistanlı Nesimullah K.’nın, kaçırılmadığını Pakistanlı arkadaşları tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Bolu İl Jandarma ekipleri Nesimullah K.’nın kaçırıldığına dair ihbar yapan Pakistanlı Amir. S., Şakir .U., Bahtiyar A. ve Taj M. isimli iş arkadaşlarını Türkiye’nin farklı illerinde gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgusunda N.K.’yı kendilerinin öldürdüğü ve cesedi ormanlık bir alana gömdüğü itirafında bulundukları öğrenildi.

Olaydan sonra dün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar Pakistanlı Amir S., Şakir U., Bahtiyar A. ve Taj M. tercüman eşliğinde savunmalarını yaptılar. Mahkemede sanıklardan bir tek Amir S. cinayeti işlediklerini kabul ederken diğer sanıklar birbirlerini suçladı.

“Amir öldürmüş ben duydum”

Mahkemede ilk olarak savunmasını yapan Bahtiyar A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken cinayeti sadece Amir’in işlediğini söyledi. Olayın olduğu gün hep birlikte ormanda çalıştıklarını söyleyen Bahtiyar A. “Amir, Taj ve Şakir’i eve gönderdi ormanda Nesimi, Ben ve Amir kalmıştık. Sonra Amir beni de eve yolladı. Bir süre sonra tek başına eve geldi. Taliban’ın Nesimi’yi kaçırdıklarını söyledi. Sonra evin kapısını kırdı sorarlarsa Taliban’dan geldiler onlar yaptı dersiniz dedi. Yıllar sonra İstanbul’da karşılaştığımızda bana her şeyi anlattı. Nesimi’yi başına vurarak öldürüp ormana atmış” dedi.

“Benim olaydan bile haberim yoktu”

İkinci olarak savunmasını yapan Taj M. İse olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyerek olayla ilgili bilgimde yok dedi. Olay günü ormanda hep beraber çalıştıklarını söyleyen Taj M. “Ben aşağı tarafta tek başıma çalışıyordum. Sonra bana seslendiler Talibanlı askerlerin geldiğini ve Nesimi’yi kaçırdıklarını söylediler. Sonra beni eve yolladılar git yemek hazırla bizim daha işimiz var dediler. Akşama eve geldiler geldiklerinde kapıyı kırdılar. Jandarmadan geldiklerinde kapıyı Taliban askerlerinin kırdığını söylememi istediler. Olayla ilgili tek bildiğim budur” dedi.

“Ben Öldürdüm”

Üçüncü olarak savunmasını yapan Amir S. ise cinayeti işlediğini kabul ederek herkesi şoke etti. Aralarında Nesimi ile tek sorunu olanın Bahtiyar olduğunu söyleyen Amir, cinayeti Bahtiyar’ı korumak için işlediğini itiraf etti. Olayı baştan sona anlatan Amir S. “Olay günü ormanda hep birlikte çalışıyorduk. Bahtiyar ve Nesimi’nin zaten araları iyi değildi yine tartışmaya başladılar. Nesimi’nin elinde elektrikli testere vardı onunla Bahtiyar’a saldıracaktı. Bende boş bir anında Bahtiyar’ı kurtarmak için başına odunla vurdum. Sarsıldı yere düştü Bahtiyar’da elindeki tahra ile başına vurdu. Kafası yarıldı kanamaya başladı ve öldü. O sırada yanımızda Taj ve Şakir’de vardı. Onlarda tüm olayı gördü fakat hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir yere taşımadık öldüğü yerde üzerini odun parçaları ve yapraklarla örttük. Taliban yalanını da Bahtiyar buldu” dedi.

“Üçü öldürdü ben gördüm”

Son olarak savunmasını yapan Şakir’de suçlamaları kabul etmeyerek diğer üçü vura vura döverek öldürdü ama ben hiçbir şey yapmadım dedi. Olay günü oda ormanda olduklarını kabul eden Şakir “Nesimi’nin elinde elektrikli testere vardı. Testere durunca birden Amir arkasından elindeki tahra ile vurdu. Sonra Bahtiyar’la Taj’da vurmaya başladılar. Ardından ölmesini beklediler. Beni de çağırdılar gel sende vur diye ama ben çok korkmuştum vurmadım. Başka yere taşıyalım dediler ona da yardım etmedim. Ben hiçbir şeye elimi sürmedim. Ama gördüm tüm olaylar gözümün önünde oldu. Kesinlikle cesedin ne öldürülmesine ne de gömülmesine karışmadım. Taliban hikayesini de Amir ve Bahtiyar ortaya çıkardı. Kafasına vurdukları tahraları ise Taj yıkadı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına kara r verirken, tanıkların dinlenmesi ve eksik huşuların giderilmesi için mahkemeyi 25 Nisan’a erteledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 16:20