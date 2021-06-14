Söğüt ağacı, arabanın üzerine devrildi

Haber: Okay Özcan

Gece başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolunun ardından sağanak ve fırtına etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı. Alt geçitleri kullanmak isteyen sürücüler, su birikintisi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle Gölyüzü Mahalallesi'nde Metin Eyvaz'a ait 81 AAC 224 plakalı hafif ticari aracın üzerine söğüt ağacı devrildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi ekipleri, aracın üzerinde bulunan ağacı motorlu testere yardımı ile kaldırdı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Eyvaz, dolu yağdığını, arkasından rüzgarın etkili olduğunu ve ağacın devrildiğini belirterek, ağacı devrilirken gördüğünü ifade etti. Devrilen ağacın çok büyük olduğunu anlatan Eyvaz, "Aracı yaklaşık 15 dakika önce park ettim ve çocuğu eve bıraktım. Çok ucuz atlattık." dedi.

Sağanağın etkisini kaybetmesiyle birlikte alt geçitlerde biriken sular boşaldı.