Haber: Kasım ŞAHİN

Önce yaya denildi, çeşitli kampanyalar yapıldı, uyarıcı haberler yapılırken, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı. Ne var ki kurallara uymayanlarda bildiklerini okumaya devam etti.

27 plakalı bir aracın sürücüsü Hitit Sokak girişindeki yaya geçidinin üzerine, babasının yeri gibi aracını çekti, birde o yetmezmiş gibi, yakınlarıyla birlikte yaya geçidinin tam ortasında dakikalarca süren koyu bir sohbete imza atarak, kural tanımamazlığın bir örneğini göstermiş oldu.