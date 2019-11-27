Şok denetimler başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla yurt genelinde başlatmış olduğu sektör bazlı denetim seferberliği aralıksız sürüyor. Denetim Seferberliği kapsamında ilimiz Bolu’da da gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı. Türkiye'de bir ilk olan ürün bazlı gıda denetimleri 1 hafta boyunca ülke genelindeki birçok işletmede yapılacak. Yapılan denetimler sonucunda numunesi alınan ürünlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili firmalara para cezası uygulanacak ve isimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Tarım İl Müdürlüğü kontrol görevlilerinin katılımı ile ilk olarak Pazartesi günü et ve et ürünleri üretimi yapılan işletmelerde, Salı günü ise süt ve süt üretimi yapılan tüm işletmelerde denetim yapılırken uygulama rutin kontroller dahilinde hafta boyunca devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, 16:35