Şok eden görüntüler





Mudurnu İlçesinin en büyük mezarlığı olan Ahmet Kayhan Mezarlığı karşısında bulunan koruluk alan adeta çöplüğe dönmüş durumda. Çevre sakinleri ise durumdan dert yanıyor. Plastik şişeler, moloz yığınları, meyve sebze kasaları ve bilumum çöp malzemeleriyle şehir çöplüğünü andıran alan Mudurnu İlçe Belediye binasına 1 kilometre mesafede bulunuyor. İlçenin merkez mahallesi olan Seyranlar Mahallesinde bulunan koruluğun görüntüsü ise içler acısı. Gören şaşırıyor, kötü koku ve çöp yığınları Mudurnuluları canından bezdiriyor. Çöp yığınlarına ilişkin Mudurnu Belediyesi'nden herhangi bir açıklama gelmezken, Belediye yetkilileri, çöplük görüntüsü oluşan bölgede neden temizlik yapılmadığını açıklayamıyor. Aşırı rüzgâr alan bölgede bulunan naylon poşet ve atık kağıtlar ise rüzgarın etkisiyle mahalle geneline yayılıyor. Mahallenin her yerinin çöplüğe dönmesine neden oluyor.

Göreve geldiği günden beri sürekli skandallarla anılan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker her konuda olduğu gibi bu çevre felaketinde de sessiz kalmayı tercih etmesi ilçe halkının çileden çıkmasına neden oluyor.