Haber; Aysun Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un da yer aldığı 77 akademisyen hakkında hazırladığı 72 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek, yargılamanın mayıs ayında başlatılmasına karar verdi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, yaptığı açıklamada, yargılamanın mahkeme salonlarının fiziki şartları nedeniyle, Bolu Belediyesi Nikah Salonunda yapılacağını söyledi. İddianamede 23'ü tutuklu, 10'u firari, 77 akademisyen, sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, Mehmet Yazıcı ve Kemal Gümüştekin hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan, 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası, AİBÜ'nün şu anki rektörü Hayri Coşkun'un da yer aldığı 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.