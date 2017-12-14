Özel Haber: Semih BAYKAL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan K.Ç. isimli genç kız, bir otobüs şoförü hakkında şok bir iddiada bulundu. K. Ç’nin iddiasına göre, işten çıkıp evine gittiği esnada Bolu Meslek Yükseokulu Çakmaklar Caddesi mevkiinde saat 20.15 sıralarında bir otobüs yanına yaklaştı. Kimliği tespit edilemeyen 14 FJ 608 plakalı otobüsün şoförü, müziğin sesini kısıp kapıyı açarak genç kıza “Bin birlikte gidelim. Konuşalım gel” dedi. Genç kız K.Ç., söylenenlere aldırmadan yürüdüğü esnada aynı şoförün kendisini Kredi Yurtlar Kurumu’nun Abant Kız Öğrenci Yurdu’nun önünde beklediğini fark etti. K.Ç. yürümeyi bırakıp otobüsün gitmesini bekledi. Yurdun güvenliğinin kapının önüne çıkması üzerine şoför olay yerini terk etti.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların üzerine K.Ç., şoförden şikayetçi oldu. Genç kız, kendisinin sözlü tacize uğradığını iddia ederek şoförü Bahçelievler Polis Merkezine ve Bolu Belediyesi’ne şikayet etti. Şoförün en yakın zamanda yakalanarak gerekli cezanın verilmesi bekleniyor.