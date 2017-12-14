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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • Şok sözlü taciz iddiası

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenci olan K.Ç. isimli genç kız, bir otobüs şoförü tarafından sözlü tacize uğradığını iddia ederek Bolu Belediyesi’ne ve Bahçelievler Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

    14 Aralık 2017 Perşembe 15:06
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    Şok sözlü taciz iddiası
    Özel Haber: Semih BAYKAL
    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan K.Ç. isimli genç kız, bir otobüs şoförü hakkında şok bir iddiada bulundu. K. Ç’nin iddiasına göre, işten çıkıp evine gittiği esnada Bolu Meslek Yükseokulu Çakmaklar Caddesi mevkiinde saat 20.15 sıralarında bir otobüs yanına yaklaştı. Kimliği tespit edilemeyen 14 FJ 608 plakalı otobüsün şoförü, müziğin sesini kısıp kapıyı açarak genç kıza “Bin birlikte gidelim. Konuşalım gel” dedi. Genç kız K.Ç., söylenenlere aldırmadan yürüdüğü esnada aynı şoförün kendisini Kredi Yurtlar Kurumu’nun Abant Kız Öğrenci Yurdu’nun önünde beklediğini fark etti. K.Ç. yürümeyi bırakıp otobüsün gitmesini bekledi. Yurdun güvenliğinin kapının önüne çıkması üzerine şoför olay yerini terk etti.
    GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU
    Yaşananların üzerine K.Ç., şoförden şikayetçi oldu. Genç kız, kendisinin sözlü tacize uğradığını iddia ederek şoförü Bahçelievler Polis Merkezine ve Bolu Belediyesi’ne şikayet etti. Şoförün en yakın zamanda yakalanarak gerekli cezanın verilmesi bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi’nde, öğrenci

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