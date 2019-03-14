Şok tutuklama kararı

Haber: Aysun Beykoz

“Basit Tehdit, gece vakti yağma ve hakaret suçlarından” haklarında dava açılan üç sanık dün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Şu an askerde olduğu için duruşmaya katılmayan sanık B.K. haricinde tutuklu bulunan sanık U.K ve tutuksuz sanık C.K savunmalarını yaptı. İlk olarak söz alan ve tutuksuz yargılanan sanık C.K. ‘olayda benim hiçbir katkım olmadı’ demesine rağmen mahkeme başkanını ikna edemedi.Mahkeme başkanı zanlı hakkında tutuklama kararı verince polis zanlıyı mahkeme salonunda tutukladı.Olay günü aracı kullandığı tespit edilen sanık C.K “O gün biz araçla dolaşırken diğer araç bize arkadan sürekli selektör yakıp durdu. Bende durdum ama araçtan inmedim U. ve B. araçtan indiler. Bir süre sonra arabaya geldiler ellerinde telefon vardı. Benim kesinlikle bir bağlantım olmadı. Sonra zaten olay yerinden uzaklaştık” dedi.

Tutuklu sanık U.K ise “Olay günü aracı C. kullanıyordu. Yolda direksiyonu bir sağa bir sola çevirmeye başladı yani drift atıyordu. Hatta aracın arkasından ateş ve dumanlar gelmeye başlayınca ben C.’ye yapma dedim ama durmadı. Çok alkollüydük zaten çok iyi hatırlamıyorum. Sonra abinin aracını durdurduk B. ve C. araçtan indiler bende peşlerinden gittim. Baktım tartışma büyüyor abi polisi arayacağım deyince bende olay büyümesin diye telefonu elinden aldım. Sonra abi hemen gidince telefon bende kaldı. Araca getirdim telefonu ve torpidoya koyduk. Daha sonra ben eve geldik diğerleri araba da sızmışlar. Ben olayı babama anlattım oda polise haber verdi” dedi.

Mahkeme başkanının tekrar C.K’ya aracın önünü sen mi kestin müşteki mi selektör yakarak sana dur dedi diye sorması üzerine “O bana selektör yaktı yoksa ben niye durup dururken aracı durdurayım” dedi. Cevap üzerine ikna olmayan mahkeme başkanı sanığa “Gecenin 3’ünde gerçekleşiyor olay karşındaki adam bir doktor niye durup dururken sana selektör yakıp seni durdurmaya kalksın yalan söyleme seni de tutuklarım” demesi üzerine sanığın ifadesinde ısrar etmesi mahkeme başkanı sinirlendi.

Duruşmada ara kararını veren heyet tutuklu sanık U.K’nın tutukluluğunun devamına tutuksuz sanık C.K’nın ise tutuklanmasına, askerde olan diğer sanık B.K’nın ise SEGBİS vasıtasıyla hazır edilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.