Şok uygulamalar devam ediyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimiz genelinde daha önce planlanmamış şekilde kısa süreli ani kararla yapılan kontroller caydırıcılık açısından iyi sonuçlar vermeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü ekipleri, kent genelinde önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla bir hafta içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve genel asayiş uygulamaları kapsamında bine yakın şahıs ile 800’ün üzerinde araç sorgulandı.Uygulamalarda yoklama kaçağı ve çeşitli konulardan aranan şahıslar yakalandı. Yakalanan şüphelilerden bazıları çeşitli suçlardan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Uygulamalar da ayrıca şüphelilerden kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şok uygulamalar, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda önceden planlanmadan ve ekiplerin yoğunluk durumuna göre ayarlanıyor. Boşta bulunan devriye ekibi istediği bir mevkii de anında merkeze bilgi vererek şok uygulamaya başlıya biliyor.