Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında koronavirüsün etkisini azalması üzerine başlatılan normalleşme kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."

“BİLİM İNSANLARIMIZ ÜRETMEYİ BAŞARDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında ayrıca koronavirüse karşı ilaç geliştirme çalışmalarına ilişkin, "Hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır" diye konuştu.