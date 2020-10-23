Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde son zamanlarda artan koronavirüs hasta sayısı yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını akıllara getirdi. İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı, ülkemizdeki hasta sayısındaki artış nedeniyle ‘sokağa çıkma yasağı gelebilir’ iddiasını ortaya attı. Üst düzey bir yetkiliyi isim vermeden kaynak gösteren Reuters, birkaç hafta sürecin takip edileceğini ve sonrasında yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların gelebileceğini yazdı. Reuters’in haberine göre yetkili, “Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YALANLAMA

Reuters’in haberi sonrası İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, söz konusu iddiaları yalanladı. Çataklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir” dedi.

EN SON 6 MAYIS’TA 2 BİNDEN FAZLAYDI

Öte yandan ülkemizde son günlerde artan koronavirüs hasta sayısı vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede en etkili tedbirler olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması ile günlük hasta sayısı Haziran ayı başlarına kadar 900 seviyesine inmişti. Ancak normalleşme adımları ile birlikte artan etkileşim bu sayıyı yeniden bin 700’lere kadar çıkarmıştı. Yeni tedbirler sayesinde Kurban Bayramı öncesinde de 900 seviyelerine indirilen günlük hasta sayısının bayram sonrası yeniden tırmanışa geçmesinin önüne geçilemedi. Son 3-4 gündür 2 bin bandı üzerine çıkan günlük koronavirüs hasta sayısı dolayısıyla yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Günlük hasta sayısı en son 5 buçuk ay önce 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü 2 bin 253 olarak belirlenmişti. Bu tarihten sonra düşüşe geçen günlük hasta sayısı zaman zaman tırmanışa geçse de 2 bin sınırı üzerine çıkmamıştı.