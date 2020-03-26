Sokağa çıkma yasağı sinyali

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu, Güneydoğu Anadolu şehirlerinde sıkıntı olduğunu ifade ederek Ankara, İstanbul, İzmir'de şehirlerin çekilmiş durumda olduğunu söyledi.

Bakan Soylu açıklamasında ayrıca, “Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde; bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak tedbirleri artırabiliriz. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceğimizi düşünürsek alabileceğimiz en yüksek tedbiri alabiliriz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 13:27