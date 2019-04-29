 “Sokağın Enerjisi” fotoğraflanmayı bekliyor

Haber: Aysun Beykoz

İlki geçtiğimiz yıl “Doğanın Enerjisi” temasıyla düzenlenen yarışmanın ikinci yılında Sepaş Enerji, sokakların kendine has enerjisini en iyi fotoğraf sanatına yansıtan isimleri arıyor. Ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven’in önderliğinde düzenlenen yarışmada sokağın enerjisinde saklı kareleri en iyi yansıtan 3 kişi özel ödüllerin sahibi olacak.

2 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi olacak.Yarışmanın ilk üç kazananıMustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkânı yakalayacak. Mustafa Seven’den birebir ders almaimkanının yanı sıra birinciye 5.000bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da 1.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye www.sepas.com.tr adresinden ulaşılabilir.