Haber: Kasım Şahin

Olay, öğle saatlerinde ilimiz merkez Sümer Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli kadın yolda yürürken, kocası U.T. tarafından saldırıya uğradı. Bıçaklanan S.T. olay yerinde yere yığılırken, karısını bıçaklayan U.T. olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar olayı 155 Polis ve 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Karısını bıçaklayan U.T., ise polis ekiplerinin çalışması sonrası olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak göz altına alındı.



