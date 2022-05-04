Sokak hayvanları bayramda unutulmadı

Haber: S. Özge Yücel

Edinilen bilgiye göre, Bolu- Mudurnu karayolu üzerinde bulunan Tepe Karakolu mevkiinde kulaklarındaki küpeleri çıkarılmış onlarca köpek kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde aç kalan köpekler otlatılmak için ormana götürülen koyunlara saldırdı. Köpekler saldırdıkları koyunlardan birisini öldürerek telef etti.

Köpeklerin aç kalmaması ve köylülerin hayvanlarına zarar vermemesi için hayvan severler yemleme çalışması yaptı. Bolu Belediyesinin temin ettiği yemler köylüler ve hayvan severler tarafından ormanlık alana bırakılan köpeklere verildi.