Sokak hayvanları için Mengen’den güzel adım

Son yıllarda Mengen ilçesinde meydana gelen başıboş ve sahipsiz köpek popülasyonunda artış meydana geldi. Bunun üzerine Mengen Kaymakamlığı “Canlar hepimizin” projesine start vererek köpekleri sahiplendirme seferberliği başlattı.

Sokak hayvanları için Mengen’den güzel adım



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun Aşçılarıyla ünlü İlçesi Mengen’de son yıllarda başıboş ve sahipsiz köpek popülasyonunda artış meydana geldi. Buna bağlı olarak ise de köpekler tarafından,

diğer hayvanlara ve insanlara saldırı, ısırık ve yaralama, çöplerin yayılması vakaları yaşanmaya başladı. Mengen Kaymakamlığı da, “Hayvanların yaşam hakkı hem kanuni hem vicdani bir sorumluluktur” diyerek yeni bir uygulama başlattı. Kaymakamlık tarafından “Canlar Hepimizin” mottosu ile hazırlanan projede Mengen ilçesinde köpek sahiplendirme seferberliği başlatıldı. İlk olarak ise kamu kurum ve kuruluşları yavru köpekleri sahiplendi. Yavru köpekleri sahiplenen kurumlara birer adet köpek kulübesi, mama kabı ve köpek mamaları verildi.Sahiplendirilen köpeklerin iç-dış parazit ilaç temini ve kuduz aşısı temini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Projenin ardından Mengen Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı; “Projemize kulübe temini noktasında destek olan Gentaş Şirketler Grubuna ve özverili çalışmaları sebebiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli  başta olmak üzere yavru köpekleri sahiplenen aşağıdaki kurumlarımıza ve proje kapsamında bir adet köpek sahiplenen vatandaşımıza teşekkür ederiz.”

Öte yandan ise Bolu İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Mengen’e gönderilen mamalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere dağıtıldı.

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